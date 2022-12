Janja Garnbret: Neizmerno me veseli dvig prepoznavnosti plezanja

Zvezdniški status Janje Garnbret ni vprašljiv. Je najboljša na svetu, olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, pri 23 letih se lahko pohvali s kar 10 pokali zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala. Uspehi je ne uspavajo, ampak dajejo energijo kot navijači in podporniki. "Po olimpijskih igrah sem dobila občutek, da sem veliko naredila za športno plezanje in to me neizmerno veseli. Da lahko plezanje postaviš na zemljevid, da ljudje vedo, kaj je plezanje, če kdo pristopi do mene ali pleza ali ima prijatelja, ki se rekreativno ukvarja s plezanjem. Po naravi sem večni perfekcionist in se bom trudila, da bi v prihodnje za prepoznavnost plezanja naredila še več," zadovoljna ugotavlja Korošica, ki se je zaradi bolj enostavne logistike preselila v Ljubljano, saj si brez treningov na Verdu ne predstavlja napredka.

Ravno november in december sta rezervirana za intenzivne priprave in ustvarjanje baze, potrebne za uspešno sezono. Čeprav je nastopilo obdobje, ko najde čas tudi za najbližje, s katerimi se med sezono bolj redko srečuje.