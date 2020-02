Janja Garnbret nominirana za lestvico 30 najvplivnejših mladih v Evropi

Janja Garnbret je nominirana za uvrstitev na lestvico revije Forbes 30 under 30 Europe, ki predstavlja 30 najvplivnejših ljudi, mlajših od 30 let na stari celini. Forbes bo končni seznam uvrščenih na lestvico pripravil po skrbnem pregledu posebne komisije. Mlada Slovenka je prva športna plezalka, ki je bila nominirana na to lestvico.

Janja Garnbret. FOTO: AP Lani je bila na azijskem seznamu 30 najvplivnejših ljudi, starih manj kot 30 let, uvrščena lastnica ženskega svetovnega rekorda v hitrostnem plezanju Indonezijka Aries Susanti Rahayu. Gre za peti izbor za lestvico 30 pod 30 Evropa, pri 20-letni Slovenki pa so pri nominaciji prepoznali njene izjemne uspehe. Od leta 2013, ko se je udeležila svojega prvega mednarodnega tekmovanja, je nanizala 71 uvrstitev na zmagovalne stopničke ter ob tem osvojila 51 zmag, 33 v članski in 18 v mlajših kategorijah. V lanskem letu je spisala zgodovino, ko je kot prva z neprekinjenim nizom zmag osvojila seštevek svetovnega pokala v balvanskem plezanju ter nato na svetovnem prvenstvu na Japonskem osvojila tri naslove svetovne prvakinje v težavnostnem in balvanskem plezanju in kombinaciji. Na svetovnem prvenstvu lani avgusta v Hachiojiju na Japonskem si je kot prva nosilka, z naslovom svetovne prvakinje v kombinaciji, zagotovila olimpijsko normo za nastop na za športno plezanje prvih olimpijskih igrah avgusta v Tokiu. Na začetku leta je bila tudi nominirana za naslov najboljše športnice leta 2019 po izboru svetovnih iger. Gre za športe, ki niso vključeni v program olimpijskih iger. Garnbretova je v konkurenci 25 športnikov zasedla četrto mesto.