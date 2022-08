Janja Garnbret o novi olimpijski kombinaciji: Načeloma je boljše, kot je bil sistem v Tokiu

Vsak od štirih balvanskih vrhov, osvojen v prvem poskusu, je štel 25 točk, osvojeni vrh težavnostne smeri pa je sam prinesel 100 točk. Garnbretovi je le desetinka točke manjkala do popolnega izkupička (199,9), Mia Krampl je na drugem mestu srebro osvojila z izkupičkom 180,9 točke, Avstrijka Jessica Pilz je na tretjem mestu zbrala 180,6 točke. " Načeloma je boljše, kot je bil sistem v Tokiu. Torej treniramo disciplini, ki jih že tako ali tako ves čas vadimo, torej hitrosti ni več zraven. Sistem točkovanja se mi zdi zelo dober, sicer je bila postavitev smeri v težavnosti prelahka, balvani pa so bili itak lažji kot sicer. Vse skupaj bi moralo biti težje, da bi se res videla ta razlika ," je na glavno pomanjkljivost sistema opozorila Garnbretova.

Pred tekmovanjem je bilo največ pomislekov glede sistema točkovanja. " Res sem vesela, da smo preizkusili nov format, da malo vidimo za naprej, kako se pripraviti. Kje je še treba malo popraviti kakšno stvar. So še malenkosti v sistemu točkovanj, ki jih je treba popraviti. Gre za situacije, ki jih mogoče prej niso predvideli, a smo jih zdaj opazili in je treba popraviti sistem ," je sistem ocenila Janja Garnbret , ki je v Münchnu osvojila tri naslove evropske prvakinje, v balvanih, težavnosti in kombinaciji. Triindvajsetletna Korošica je lani v Tokiu postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju v kombinaciji treh disciplin hitrosti, balvanov in težavnosti na podlagi najboljšega zmnožka treh krogov finala. Na Königsplatzu v Münchnu pa je bilo v finalu kombinacije, v kateri se je v vsaki od konkurenc merila osmerica, na voljo skupaj 200 točk, 100 v balvanih in 100 v težavnosti.

Janja Garnbret in Mia Krampl na zmagovalnih stopničkah

"Težavnostno smer si tako ali tako moral splezati do vrha, na balvanih pa si moral na vsaj treh od štirih osvojiti vrh v prvem poskusu. Rada bi videla, kakšna bi bila tekma v kombinaciji na težjih balvanih in težji težavnostni smeri. Ampak drugače mislim, da je sistem dober," je še ocenila Garnbretova. Na prvih dveh mestih sta bili Slovenki. Srebrna Kramplova deli mnenje z reprezentančno kolegico o prelahkih finalnih smereh. "Tako v balvanih kot težavnosti so bile precej lahke smeri. Zdi pa se mi, če bi bili balvani malo težji, bi verjetno kakšna, ki je bolj osredotočena za balvane, naredila boljši rezultat kot jaz, tako da sem imela glede balvanov malo srečo," je dejala Gorenjka.

"Tudi težavnostna smer je bila lahka, tako da smo tri osvojile vrh smeri, ampak še vedno je na koncu treba pokazati svoje najboljše plezanje v takih balvanih in težavnostni smeri, kot ju dobiš. To je najbolj pomembno," meni Mia Krampl. Luka Potočar je v moškem finalu zasedel končno peto mesto. Vita Lukan pa je kot deveta v razvrstitvi po posamičnih tekmah v balvanih in težavnosti za eno mesto zgrešila osmerico, kar je zelo dober obet dve leti pred olimpijskimi igrami v Parizu.