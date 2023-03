Janja Garnbret ob boku Jokića in Haalanda po izboru revije Forbes

Zlati olimpijki iz Tokia in šestkratni svetovni prvakinji med drugimi tako na seznamu družbo delajo košarkarski super zvezdnik in dvakratni najkoristnejši košarkar v ligi NBA Nikola Jokić, nogometaš Manchester Cityja Erling Haaland, teniški igralec Carlos Alcaraz in voznik formule 1 George Russell.

Forbsova komisija je sicer na seznam 30 najvplivnejših mladih (30 under 30, op. a.) na področju športa in iger uvrstila 12 športnikov, devet podjetnikov, štiri razvijalce iger, tri strokovnjake za športno poslovanje in dva e-športnika.

"Uvrstitev na takšen seznam v družbi takšnih posameznikov je seveda velika čast in obenem odgovornost. Športniki imamo moč povezovati in zato moramo ta privilegij usmerjati tudi v teme, ki so več kot le šport in s svojim doprinosom poskrbeti za razvoj okolja in družbe, kar seveda pričakujem tudi od sebe," pravi Janja Garnbret.