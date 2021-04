Janja Garnbret olimpijsko leto odprla s prepričljivo zmago

Zmagala je z najbolj prepričljivo predstavo, kot edina je osvojila vseh 13 vrhov balvanov, kot najboljša v vsakem od krogov v kvalifikacijah, polfinalu in finalu. Drugo in tretje mesto sta osvojili še najstnici, 19-letna Američanka Natalia Grossman in 16-letna Francozinja Oriane Bertone .

"Res sem uživala. Kar nekaj časa ni bilo tekmovanj, zato sem zelo vesela, da sem znova lahko tekmovala. Bila sem zadnja na startu ter s tem imela zadnjo besedo tako v kvalifikacijah, polfinalu kot v finalu," je bila prva izjava slovenske šampionke, ki jo najpomembnejša tekma čaka letos v Tokiu. "Lani in letos sem veliko trenirala, zato sem lahko zelo samozavestno začela tekmovalno sezono. Seveda glavni cilj so olimpijske igre avgusta. Kar pomeni, da me zdaj čakajo novi treningi," je dejala 22-letna slovenska kandidatka za olimpijsko zlato. V finalu je bilo možno spremljati tri slovenske predstavnice. Vita Lukan in Katja Kadić sta v finalu najboljše šesterice osvojili peto oziroma šesto mesto.

Pri moških je evropsko čast ubranil Čeh Adam Ondra, ki je bil v Meiringenu, tako kot Garnbretova najboljši že pred dvema letoma. Ondra se je uvrstil pred japonsko trojico Yoshiyuki Ogata,Tomoaki Takata in Kokoro Fujii. Slovenci so navdušili tudi ekipno z desetimi polfinali. Jernej Kruder in Gregor Vezonik sta ostala tik pod mejo finala na sedmem in devetem mestu. Lučka Rakovec inDomen Škofic sta zasedla 10. mesto, Lucija Tarkuš je bila 14., Mia Krampl in Zan Lovenjak Sudarsta končala na 15. mestu. Anže Peharc je bil 21., Julija Kruder 35., Matic Kotar 47.