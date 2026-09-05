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Janja Garnbret ostaja kraljica Kopra

Koper, 05. 09. 2026 22.26 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Svetovni pokal plezanja v Kopru

Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica navpičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na Obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo, upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.

Janja Garnbret se je po 75 dneh tekmovalnega premora vrnila na stene in pometla s konkurenco. Z višino 42+ je daleč za sabo pustila tekmice. Američanka Brooke Raboutou je bila druga z višino 33, Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila tretja z višino 32+. Garnbret velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini.

Njenih 33 zmag v težavnosti predstavlja absolutni rekord po številu zlatih medalj v tej disciplini v zgodovini tekmovanj svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Junija je dosegla jubilejno, 50. zmago v svetovnem pokalu. A se Korošica ne želi ustaviti pri tem.

Mesto med najboljših osem si je s tretjim dosežkom polfinala zagotovila tudi Rosa Rekar. 20-letnica iz Most pri Žirovnici je na zahtevni postavitvi z višino 30 osvojila peto mesto, lani je v Kopru prav tako plezala v finalu in bila sedma.

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