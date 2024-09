Janja Garnbret: Po olimpijskih igrah plezam brez pritiska

"Vesela sem, da sem se odločila tekmovati v Kopru, saj sprva to tekmovanje ni bilo v mojih načrtih. Nameravala sem končati sezono po olimpijskih igrah," je razkrila Garnbret in dodala, da je v steni uživala. Kot je dodala, se finala veseli, saj danes pričakuje dober šov in še več ljudi v občinstvu.

"Želela bi si težjo smer, glede na to, kar sem videla v kvalifikacijah," je povedala slovenska šampionka, ki se ji je polfinale zdel tudi lažji od kvalifikacij. "Očitno po olimpijskih igrah res plezam brez pritiska," je ocenila 25-letna Korošica, ki je v Parizu drugič postala olimpijska zmagovalka v kombinaciji športnega plezanja.

Finale najboljše osmerice se bo za plezalce začel ob 20. uri, uro pozneje so na vrsti še plezalke. Vodja organizacijskega odbora tekmovanja Matej Planko je ljubitelje športa povabil k ogledu spektakla.

"Določene podrobnosti želimo vsako leto izboljšati," je razložil in dodal, da so se posvetili tudi spremljevalnemu programu, ki po njegovem lahko zadovolji vse potrebe obiskovalcev in nudi popoldansko doživetje za vso družino.

Petkov polfinale se je sicer zavlekel precej dolgo v večer. "Smer je bila takšna, da je dovolila, da se lahko dokaj pogosto počiva," je pojasnila plezalka Sara Čopar, ki se je strinjala, da so vse tekmovalke plezale precej dolgo.

Jennifer Buckley je bila nad svojim nastopom v petek nekoliko razočarana, vendar se, kot je dodala, še vedno uči. Sedemnajstletna tekmovalka meni, da zato še nima znanja ali pa moči, da bi bila na vrhu v članski konkurenci. "Biti moram potrpežljiva in zaupati procesu," je še povedala novopečena mladinska svetovna prvakinja.

Krampl ostala brez finala

Tudi olimpijka Mia Krampl, ki je po igrah v Parizu zbolela, se v današnji finale ni uvrstila. "Ko sem končala, sem že imela občutek, da verjetno ne bo dovolj, ker je bilo za mano še kar nekaj dobrih tekmovalk. A upanje umre zadnje," je dejala po svojem nastopu, vendar se ji želje niso izpolnile. Kljub temu, da bi si želela še enkrat plezati pred domačim občinstvom, je prepričana, da je dala vse od sebe in je zato s svojim nastopom vseeno zadovoljna.

Večina tekmovalk je v polfinalu padla na skoraj isti točki stene. "Tam se je začelo poznati, katere tekmovalke so res pripravljene in so prišle višje," je pojasnila Krampl.