Janja Garnbret po Olimpu meri še na evropski vrh

"Potrudila se bom, da mi bo uspelo. Na vsako tekmo grem z enako osredotočenostjo. Tremo sem po tekmi na olimpijskih igrah skoraj izničila, kar pa ne pomeni, da grem na tekmo manj zbrana. Na prvenstvo grem tudi na preizkus, kako je videti nov format olimpijske kombinacije in kakšno bo dejansko točkovanje. Res da bo manjkalo nekaj punc, s katerimi sem si na svetovnih pokalih delila stopničke, a konkurenca je še vedno zelo močna. Želim si, da bodo smeri zahtevne, dovolj težke in da bom uživala na vsaki tekmi posebej," je še dodala.

Pred Münchnom je nastopila na manj tekmah, na tistih, na katerih je tekmovala, pa je zmagala. Letos je nanizala že štiri zmage v težavnosti in eno v balvanih v svetovnem pokalu. "Forma je po rezultatih sodeč točno tam, kjer mora biti in seveda grem na prvenstvo po zlato medaljo," je pred prvenstvom 23-letna Korošica razkrila, kaj si želi v olimpijskem parku v bavarski prestolnici.

Janja Garnbret je pred 12 meseci v Tokiu postala prva olimpijska zmagovalka v zgodovini športnega plezanja. Z osvojeno olimpijsko krono pa ciljev ni izčrpala. Motivacije in ciljev ji ne manjka tudi v poolimpijski sezoni. Za zdaj gre vse natanko po načrtu, ki sta ga zastavila s trenerjem Romanom Krajnikom .

Zbirka odličij tekmovalke iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je že do zdaj impresivna. Olimpijski naslov, sedem kolajn s svetovnih prvenstev od tega šest zlatih in ena srebrna, 52 stopničk, od tega 35 zmag v svetovnem pokalu v športnem plezanju (14 balvani, 21 težavnost), štirje naslovi skupne zmagovalke svetovnega pokala športnih plezalk (kombinacija, 2016, 2017, 2018, 2019), en naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih (2019) in štirje naslovi zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti (2016, 2017, 2018, 2021).

Še najmanj bogat je bil njen karierni ulov z evropskih prvenstev, ki so bila v zadnjih letih v senci olimpijskih iger, svetovnih prvenstev in svetovnega pokala.

Edino zmago s prvenstev stare celine je vpisala leta 2017, ko je v drugačnem formatu tekmovanja, na dveh lokacijah, takrat so se v težavnosti merili v Campitellu di Fassu, v balvanih pa v Münchnu, z drugim mestom v balvanih in četrtim v težavnosti osvojila zlato v skupni razvrstitvi evropskega prvenstva tistega leta. Pred tem je na začetku svoje poti na svojem prvem velikem tekmovanju med članicami leta 2015 v Chamonixu osvojila srebro, na tekmi, ki je hkrati štela tudi razvrstitev v svetovnem pokalu.

Letošnji München ponuja povsem drugačen spored, najprej se bodo tekmovalke in tekmovalci merili v treh posamičnih disciplinah hitrosti, balvanih in težavnosti, Slovenci bodo nastopili v zadnjih dveh, nato pa še za konec v novi olimpijski kombinirani disciplini težavnost-balvani.

Slovenci so za München med letošnjo sezono ulovili maksimalno število kvot. V Münchnu bo 13 članov slovenske reprezentance. V posameznih disciplinah in kombinaciji balvani - težavnost bodo tekmovali Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Luka Potočar, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik.

Zgolj v balvanih bodo v Münchnu nastopili Katja Debevec, Anže Peharc in Jernej Kruder, evropski prvak v tej disciplini izpred dveh let. Le v težavnosti bodo nastopili Domen Škofic, Milan Preskar in Sara Čopar.