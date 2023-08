Janja Garnbret po zmago in olimpijsko vozovnico

Po balvanskem delu je bila najboljša z 98,9 točke, zaradi padca na drugem balvanu pa nekoliko prestrašila svoje navijače. Večjih posledic ni imela in je preplezala vse štiri smeri, nato pa v večernem delu brez težav opravila še težavnost in dosegla oprimek 47+ za dodatnih 76,1 točke.

V polfinalu sta tekmovali še dve Slovenki, Mia Krampl in Vita Lukan, a bili s 14. oziroma 17. mestom prekratki za nastop med najboljšo osmerico. Moški finale kombinacije se bo brez Slovencev odvil v soboto.

Garnbret je v kombinaciji v letih 2018 in 2019 v Innsbrucku in Hachiojiju osvojila naslova svetovne prvakinje, sicer takrat v kombinaciji balvanov, težavnosti in hitrosti. Zdaj se bo za zmago borila še v novi disciplini v Bernu. Na tem prvenstvu je bila že zlata na balvanih in srebrna v težavnosti.