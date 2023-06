Janja Garnbret pred novim zgodovinskim mejnikom

Drugo mesto v Pragi in dvojna zmaga v Innsbrucku so rezultati, ki kažejo na to, da je poškodba palca na nogi preteklost, Janja Garnbret pa je takoj po povratku še enkrat več dokazala, da ostaja v samem vrhu športnega plezanja. V Villarsu, kjer bo tekmovala v težavnosti, lahko postavi še en zgodovinski mejnik. Postane lahko namreč prva v zgodovini, ki bo dosegla mejo 40 zmag v svetovnem pokalu.

"Zavedam se, da se bližam novemu mejniku, 40. zmagi. Seveda si jo želim doseči, a to ni moj fokus pred tekmo. Moj cilj je biti najboljša na vseh tekmovanjih, ki se jih udeležujem, in se spomniti, da ne gre samo za zmage, temveč za nenehen napredek in izboljšave. Zmage nekako pridejo zraven," je prek svojega tiskovnega predstavnika sporočila slovenska športna plezalka.