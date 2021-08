Janja Garnbret pred zgodovinsko priložnostjo

Sledili so balvani, v katerih je Korošica kot edina med 20 tekmovalkami rešila vsako od štirih nalog. To ji je uspelo v prvem poskusu. V težavnosti, zadnji disciplini v kombinaciji, je nato zasedla četrto mesto. Z najmanjšim zmnožkom dosežkov 56 (14 x 1 x 4) je dobila kvalifikacije.

Šestkratna svetovna prvakinja in zmagovalka 30 tekem svetovnega pokala Janja Garnbret je glavna favoritinja olimpijskega troboja kombinacije športnega plezanja, ki je prvič na olimpijskih igrah.

Za Garnbretovo so se zvrstile južnokorejska najstnica, 17-letna Chae-hyun Seo, Japonki Miho Nonaka in Akiyo Noguchi, Američanka Brooke Raboutou, Avstrijka Jessica Pilz ter specialistki za hitrost Poljakinja Aleksandra Miroslaw in Anouck Jaubert iz Francije.

Druga slovenska predstavnica Mia Krampl se ni uvrstila v finale. Tekmovanje je končala na 18. mestu.

Kombinacija hitrosti, balvanov in težavnosti je prvič ter zadnjič na olimpijskih igrah v tem formatu tekmovanja. V Parizu leta 2024 bosta na sporedu dve disciplini športnega plezanja za kolajne, hitrostno plezanje bo ločeno od nove, posebej za olimpijske igre prirejene kombinirane discipline, duatlona balvani - težavnost.