Janja Garnbret prva v polfinalu, uspešna tudi Jennifer Buckley

Druga za slovensko šampionko Janja Garnbret je bila Francozinja Oriane Bertone, tretja Aannie Sanders iz ZDA. Tretja Slovenka na tekmi Lucija Tarkuš pa končala v petkovih kvalifikacijah na 53. med 68 tekmovalkami.

"Uživala sem, polfinale je bil po mojem mnenju fantastičen. Že v izolaciji sem dobro počutila, kot že tudi na kvalifikacijah. Pred začetkom me je malo stisnilo, a po toliko letih tekmovanj vem, da živci naredijo svoje. Nato sem hitro padla v svoj ritem. Vse tri balvane sem splezala, kot je treba," je povedala Garnbret.