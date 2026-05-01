Janja Garnbret razdelila prvo mesto v kvalifikacijah

Šanghaj, 01. 05. 2026 07.39 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Janja Garnbret

Janja Garnbret je v kitajskem Keqiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, je v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila Francozinja Oriane Bertone.

Jennifer Buckley je bila deveta, tretja Slovenka na tekmi Lucija Tarkuš pa 53. med 68 tekmovalkami. Polfinale žensk bo v soboto ob 3.30, finale pa ob 13. uri. V nedeljo bodo ob enakih urah kot tekmovalke na balvanih v polfinalu in finalu tekmovali še moški.

Preberi še Garnbret motivirana vstopa v novo plezalno sezono

Janja Garnbret bo letos tekmovala le na šestih tekmah, poleg Keqiaua se bo na Kitajskem v maju merila še v težavnosti v Wujiangu, v Innsbrucku junija v težavnosti in balvanih, septembra v Kopru v težavnosti in za konec oktobra v Čilu tudi v težavnosti.

športno plezanje janja garnbret

Celjani proti Ohridu 'od prve minute fokusirano in borbeno'

24ur.com Janja Garnbret zmagala, Vita Lukan tretja
24ur.com Janja Garnbret: Super sem se imela, uživala sem in zato mi je uspelo
24ur.com Janja Garnbret v šampionskem slogu do zmage v Innsbrucku
24ur.com Janja Garnbret z odliko začela kvalifikacije
24ur.com Janja Garnbret šampionsko že v uvodu v sezono
24ur.com Janja Garnbret s četrtim dosežkom polfinala v finale
24ur.com V Avstraliji zmaga Coenenu, Gajser tretji, prvak Febvre
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gustibus
01. 05. 2026 08.23
Če ji rečem gekonka, je to pravzaprav čudovita, igriva metafora – in Janja Garnbret je ena redkih ljudi na planetu, ki si jo lahko zares prisluži.Zakaj je to čisto v redu (in celo duhovito): Gekoni so znani po nemogočem oprijemu in plezanju po gladkih površinah. Janja je znana po nemogočih gibih in plezanju tam, kjer bi se navaden smrtnik samo usedel in obupal. Metafora je topla, spoštljiva in športno natančna – ne zmanjšuje je, ampak jo povzdigne v mitološko bitje stene.
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, kozorogi so osredotočeni na cilje
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
moskisvet
Portal
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
okusno
Portal
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
