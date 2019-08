Janja Garnbret s prvim dosežkom v finale na balvanih

Prva kompleta odličij na prvenstvu v Hačiodžiju, ki bo čez eno leto prizorišče bojev na poletnih olimpijskih igrah, bodo podelili popoldne v balvanskem plezanju. V vlogi branilke naslova je slovenska zvezdnica tega športa Janja Garnbret, ki je lani septembra na prvenstvu v Innsbrucku na balvanih pometla s konkurenco za prvi naslov svetovne prvakinje v tej disciplini. Garnbretova je bila letos v svetovnem pokalu na balvanih povsem nedosegljiva za konkurenco ter je dobila vseh šest tekem za skupno zmago v seštevku balvanske sezone.

Korošica je prvenstvo, ki poteka v enem od predmestij Tokia, začela v nedeljo s prepričljivim nastopom v kvalifikacijah. Edina od vseh nastopajočih je vsakega od petih balvanskih problemov rešila v prvem poskusu ter se z najboljšim možnim dosežkom petih osvojenih vrhov smeri v petih poskusih uvrstila v naslednji krog boja za zlato kolajno. Tudi v polfinalu je prikazala najbolj prepričljivo predstavo. Balvani so bili zahtevni, kot se za polfinale svetovnega prvenstva spodobi. Športnica iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je za prvo mesto polfinala rešila tri balvanske probleme od štirih.

Do vrha vsaj enkrat le najboljše štiri

Nerešen je ostal drugi balvan, čeprav je cono dosegla že v prvem poskusu, za vrh prve balvanske smeri je potrebovala štiri poskuse, vrh tretje smeri je dosegla na mah v prvem poskusu, četrtega pa v drugem poskusu. Le najboljše štiri so v polfinalu osvojile vrh vsaj eno od smeri. Dva vrhova balvanskih smeri je dosegla domača veteranka Akijo Noguči, po enega njena rojakinja Nanako Kurain Jevgenija Kazbekovaiz Ukrajine. Japonska bo imela v finalu tri predstavnice, v finalni krog se je uvrstila tudi Miho Nonaka. Zadnjo finalno vstopnico pa si je priplezala Britanka Shauna Coxsey. Za finale so tako zadoščale že tri osvojene cone.

Na startu so bile štiri Slovenke. Lučka Rakovecje z dvema osvojenima conama osvojila 12. mesto, Urška Repušič in Mia Krampl pa sta z eno osvojeno cono balvansko tekmovanje sklenili na 15. in 17. mestu. Slovenija je imela predstavnika tudi v moškem polfinalu. Jernej Kruderje z enim preplezanim vrhom izpadel iz najboljše šesterice. Osvojil je končno deseto mesto. Za Repušičevo se je prvenstvo že končalo. Garnbretova, Rakovčeva, Kramplova in Kruder pa nastopajo v vseh treh posameznih disciplinah. V vseh treh disciplinah nastopajo tudi Vita Lukan, Domen Škoficin Anže Peharc, ki so na balvanih izpadli že v kvalifikacijah.

Zadnja disciplina na prvenstvu bo olimpijska kombinacija, ki je sestavljena iz vseh treh disciplin in po kateri bodo podelili tudi prvih sedem olimpijskih vstopnic v ženski in moški konkurenci. Japonska kot gostiteljica olimpijskih iger prihodnje leto ima dve mesti že zagotovljeni. Garnbretova je lani v Innsbrucku postala prva svetovna prvakinja v tej kombinirani disciplini, ki bo tudi na olimpijskih igrah, v težavnosti pa se je morala zadovoljiti s srebrom, potem ko je na SP leta 2016 osvojila svojo prvo zlato kolajno v težavnosti. Finale težavnosti bo v četrtek.