Janja Garnbret s tretjim dosežkom v finale

Janja Garnbret, ki si je s sijajnim nizom štirih zmag in dveh drugih mest že predčasno zagotovila naslov zmagovalke seštevka v težavnosti, v polfinalu ni osvojila vrha smeri. Dosegla je višino 41+, kar je zadoščalo za tretje mesto polfinala. Pred najboljšo Slovenko sta se uvrstili Chaehyun Seo iz Južne Koreje in Hannah Meul iz Nemčije, ki sta obe osvojili vrh. Vita Lukan in Mia Krampl sta najboljšo osmerico ujeli s sedmim oziroma osmim mestom polfinala z višinama 34 oziroma 31+.

Pri moških so na vrhu po polfinalu kar štirje Japonci, vodi Hidemasa Nishida, ki sicer vrha smeri ni osvojil (40+). Luka Potočar je v polfinalu dosegel višino 33+, kar je še zadostovalo za finale. Drugi Slovenec Milan Preskar je z višino 27 ostal brez finala na 17. mestu. Potočar je trenutno drugi v skupnem seštevku težavnosti.