Janja Garnbret še enkrat več pokazala, kako veliko srce ima

Naravno katastrofo, ki je zadela Slovenijo, je čutila tudi izjemna Janja Garnbret , ki je svojo zlato medaljo v balvanskem plezanju posvetila vsem prizadetim v poplavah in tistim, ki so priskočili na pomoč in reševanje. Po osvojeni srebrni medalji v težavnosti se je odločila celoten znesek prisluženih denarnih nagrad na prvenstvu v Bernu nameniti za pomoč prizadetim v poplavah na območju Koroške, ki je utrpela hudo škodo.

Korošica, ki bo v tem tednu v Bernu lovila še eno medaljo in s tem vozovnico za olimpijske igre, je ob tem povedala: "Težko je od daleč spremljati dogajanje v Sloveniji, sploh na najpomembnejšem dogodku moje sezone. Če že še ne morem biti doma, lahko vsaj s tem, ko za obnovo in pomoč ljudem namenim svojo nagrado, pomagam po svojih močeh. Koroška je moj dom, v poplavah pa je zelo nastradala. Številni so v stiski, zato me veseli, da se je k donaciji pridružil tudi Allianz in podvojil vsoto. Vsaka malenkost, ki jo lahko v teh trenutkih naredimo, šteje veliko. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi splezali iz te krize."

Zlato olimpijko pri donaciji podpira Allianz, ki si kot globalni partner Olimpijskega in paraolimpijskega gibanja prizadeva k opolnomočenju športnikov in njihovih družin. "Slovenijo je zadela naravna katastrofa, ki vpliva na vse. Koroška je eno najbolj oškodovanih območij, zato pri odločitvi, da podvojimo Janjino velikodušnost, nismo oklevali. Želimo si, da pomoč v čim krajšem času pride v prave roke," je povedal Mladen Rašeta, direktor Allianz Slovenija.