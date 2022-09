Janja Garnbret še petič zmagala v svetovnem pokalu v težavnosti

Novo skupno lovoriko je osvojila na predzadnji tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Edinburghu na Škotskem, na kateri sta oba slovenska finalista, Luka Potočar in Janja Garnbret, stopila na stopničke z drugim mestom. Prva izzivalka iz Južne Koreje Chaehyun Seo je današnjo tekmo končala za slovensko šampionko na tretjem mestu, slavila pa je Japonka Ai Mori, ki je bila najboljša tudi v Kopru pred osmimi dnevi.

Garnbretovi se je nekoliko ponesrečil polfinale, v katerem vrha smeri ni zadržala. Pred njo sta se uvrstili Morijeva in Seova. Garnbretova je v finalu splezala do vrha, a je to uspelo tudi Morijevi, ki je tako slavila novo zmago.