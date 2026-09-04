Kraljica plezanja je nazaj – Janja Garnbret pred domačimi navijači

Tekmovanje, ki bo na Obali poskrbelo za pravi plezalni spektakel in pričaralo vzdušje športnega praznika, poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj.

Prvo ime koprske tekme bo nedvomno Janja Garnbret, ki se po 75 dneh premora vrača pod žaromete tekmovalnega plezanja. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag bo v Kopru lovila že šesto domačo zmago ter 51. zmago v svetovnem pokalu, rekordno 33. v težavnosti.

Preden bo stopila pod steno Bonifike in znova segla proti vrhu, si je glavna zvezdnica ženskega plezanja vzela čas tudi za našega novinarja Matica Flajšmana. Na koprski promenadi, ki ji domačini pravijo kar "Semedelska", sta poklepetala o pripravah, pričakovanjih, povratku in vsem, kar prinaša plezalski spektakel v prestolnici slovenske Istre.

27-letnica je dejala, da pred tekmo ni časa za kopanje, saj se telo preveč sprosti. Je pa potrdila, da vedno pred tekmo poišče dobro restavracijo. "Imam zelo rada dobro hrano, zelo rada kakovostno jem. Potem je vse boljše, boljše tudi tekmuješ," je dejala Korošica.

S ciljem, da bi že tako izjemno formo dvignila še na višjo raven, sta s trenerjem Romanom Krajnikom letos k treningom povabila olimpijskega prvaka iz Tokia Alberta Ginesa Lopeza. "Lepo je imeti ob sebi nekoga, ki je res motiviran, želi napredovati iz dneva v dan, nekoga, ki ima isto razmišljanje kot jaz," je dejala Garnbretova.