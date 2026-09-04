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Kraljica plezanja je nazaj – Janja Garnbret pred domačimi navijači

Koper, 04. 09. 2026 12.39 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z. STA
Janja Garnbret

Koper bo konec tedna v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije, zvečer pa še polfinalni obračuni. Na veliki umetni plezalni steni bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z olimpijsko in svetovno prvakinjo Janjo Garnbret. Pred plezalskim spektaklom v Kopru si je Korošica vzela čas tudi za našega novinarja Matica Flajšmana.

Tekmovanje, ki bo na Obali poskrbelo za pravi plezalni spektakel in pričaralo vzdušje športnega praznika, poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj.

Prvo ime koprske tekme bo nedvomno Janja Garnbret, ki se po 75 dneh premora vrača pod žaromete tekmovalnega plezanja. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag bo v Kopru lovila že šesto domačo zmago ter 51. zmago v svetovnem pokalu, rekordno 33. v težavnosti.

Preden bo stopila pod steno Bonifike in znova segla proti vrhu, si je glavna zvezdnica ženskega plezanja vzela čas tudi za našega novinarja Matica Flajšmana. Na koprski promenadi, ki ji domačini pravijo kar "Semedelska", sta poklepetala o pripravah, pričakovanjih, povratku in vsem, kar prinaša plezalski spektakel v prestolnici slovenske Istre.

27-letnica je dejala, da pred tekmo ni časa za kopanje, saj se telo preveč sprosti. Je pa potrdila, da vedno pred tekmo poišče dobro restavracijo. "Imam zelo rada dobro hrano, zelo rada kakovostno jem. Potem je vse boljše, boljše tudi tekmuješ," je dejala Korošica.

S ciljem, da bi že tako izjemno formo dvignila še na višjo raven, sta s trenerjem Romanom Krajnikom letos k treningom povabila olimpijskega prvaka iz Tokia Alberta Ginesa Lopeza. "Lepo je imeti ob sebi nekoga, ki je res motiviran, želi napredovati iz dneva v dan, nekoga, ki ima isto razmišljanje kot jaz," je dejala Garnbretova.

Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
FOTO: Red Bull Content Pool

Tekmovanje bo potekalo na zunanji plezalni steni Plezalnega centra Plus Climbing Koper, kamor se plezalci vedno znova radi vračajo.

Ob njej bodo nastopile še Rosa Rekar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Lana Gorič, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley. Slovenski tekmovalci na moški tekmi pa bodo Luka Potočar, Lovro Črep, Jaka Jaki in Samo Golob.

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KOMENTARJI1

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hojladri123
04. 09. 2026 14.06
Kok lepa energija je pa okrog te punce!
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