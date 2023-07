Janja Garnbret: Slišati slovensko himno je vselej nekaj posebnega!

In zgodilo se je, dvakrat zapored na avstrijskem Tirolskem, ko je bila v Innsbrucku najboljša na balvanih in v težavnosti. Ko je v švicarskem Villarsu v težavnosti dosegla 40. zmago v karieri na ravni svetovnega pokala, pa je bilo to nekaj edinstvenega. Nekaj kar ni uspelo še nikomur. S trenerjem sta po štirih tekmah svetovnega pokala, zdaj vse sile usmerila v priprave na svetovno prvenstvo, zaradi občasnih bolečin palca leve noge, še vedno opravlja terapije, kombinacije treningov in terapij pa verjame, da bodo tisto, kar pred začetkom svetovnega prvenstva v Bernu nujno potrebuje.

"Moj trener Roman Krajnik je pripravil perfekten načrt do začetka svetovnega prvenstva. Po izjemno napornem junijskem terminu in treh tekmah za svetovni pokal sta moje telo in glava potrebovala krajši počitek, zdaj pa sem že nekaj časa v polnem trenažnem procesu," je na novinarski konferenci povedala športnica iz Slovenj Gradca, ki se zaveda, da je svetovno prvenstvo posebna zgodba. Sploh zaradi dejstva, da si le najboljše tri zagotovijo vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Iskrene čestitke so jo osrečile

Vrnitev Janje Garnbret na tekmovališča je bila dobra novica za slovensko plezanje, nekoliko slabša pa za tekmice, saj se vse po vrsti zavedajo, da ko je med prijavljenimi, je eno od prvih treh mest rezervirano zanjo. "Kljub temu, da marsikateri tekmovalki ni všeč moja prisotnost na tekmi, pa so se me prav vse ob vrnitvi na veliko sceno zelo razveselile in mi priznale, da je ob moji navzočnosti vzdušje na tekmah povsem drugačno. Iskrenih čestitk sem bila z njihove strani deležna tudi po jubilejni 40. zmagi v svetovnem pokalu v Villarsu. Vesela sem, da je v svetu plezanja še vedno veliko pristnosti in medsebojnega prijateljstva, ne glede na to, da gre za olimpijski šport," je na druženju se predstavniki sedme sile še povedala šampionka.