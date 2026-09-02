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Garnbret o Pogačarju: Vem, da se bo vrnil še močnejši

Koper, 02. 09. 2026 10.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I. M.F.
Janja Garnbret

V Kopru se bo prvi vikend septembra odvijal svetovni pokal v športnem plezanju, na katerem bo nastopila tudi najuspešnejša slovenska plezalka Janja Garnbret. Pred spektaklom je vesela nastopanja pred domačo publiko, dotaknila pa se je tudi poškodbe Tadeja Pogačarja in mu namenila nekaj spodbudnih besed.

Janja Garnbret v Koper prihaja z jasnimi ambicijami. Domače tekmovanje ima posebno težo, saj lahko ena najuspešnejših plezalk nastopi pred slovenskim občinstvom, ki jo spremlja skozi celotno kariero. V Kopru je že večkrat dokazala, da ji domači teren ustreza, in je tudi že slavila zmago.

Pred domačo tekmo ni govorila samo o lastnih ciljih, ampak tudi o rojaku, slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju. Slovenijo je v zadnjih dneh pretresel hud padec Pogačarja na dirki po Španiji. Zaradi hudih poškodb, ki jih je doživel ob padcu, je moral odstopiti in se tako umaknil iz boja za skupno zmago. "Jaz na takšne situacije gledam kot nekaj, kar se je moralo zgoditi. Seveda ni dobro, če se poškoduješ, ampak v športu se takšne stvari dogajajo", je dejala Garnbret.

Pogačar je bil po padcu odpeljan v bolnišnico, kjer so potrdili pretres možganov, zlom leve ključnice in poškodbo vratnega vretenca. "Vem, da se bo Tadej vrnil še močnejši, ker smo prav športniki tisti, ki se v težkih časih znamo pobrati", je v nadaljevanju dejala slovenska šampionka.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: X

Besede Garnbret so prišle v času, ko je Pogačar čez noč moral pozabiti na velike cilje, ki si jih je zastavil ob zaključku sezone. Zdaj je v ospredju predvsem okrevanje. Pogačar je uspešno prestal operacijo, pred njim pa je obdobje zahtevne rehabilitacije.

"Tudi sama sem bila v podobni situaciji leta 2023, ko sem se poškodovala. Vem, da ni lahko, da je ogromno nekih dvomov, ampak vem, da se bo Tadej vrnil še močnejši, in želim mu čim hitrejše okrevanje", je za konec dejala Garnbret.

Janja Garnbret Tadej Pogačar športno plezanje Koper kolesarstvo

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