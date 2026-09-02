Garnbret o Pogačarju: Vem, da se bo vrnil še močnejši

Janja Garnbret v Koper prihaja z jasnimi ambicijami. Domače tekmovanje ima posebno težo, saj lahko ena najuspešnejših plezalk nastopi pred slovenskim občinstvom, ki jo spremlja skozi celotno kariero. V Kopru je že večkrat dokazala, da ji domači teren ustreza, in je tudi že slavila zmago.

Pred domačo tekmo ni govorila samo o lastnih ciljih, ampak tudi o rojaku, slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju. Slovenijo je v zadnjih dneh pretresel hud padec Pogačarja na dirki po Španiji. Zaradi hudih poškodb, ki jih je doživel ob padcu, je moral odstopiti in se tako umaknil iz boja za skupno zmago. "Jaz na takšne situacije gledam kot nekaj, kar se je moralo zgoditi. Seveda ni dobro, če se poškoduješ, ampak v športu se takšne stvari dogajajo", je dejala Garnbret.

Pogačar je bil po padcu odpeljan v bolnišnico, kjer so potrdili pretres možganov, zlom leve ključnice in poškodbo vratnega vretenca. "Vem, da se bo Tadej vrnil še močnejši, ker smo prav športniki tisti, ki se v težkih časih znamo pobrati", je v nadaljevanju dejala slovenska šampionka.