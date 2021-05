Janja Garnbret tokrat druga v Salt Lake Cityju

Natalia Grossman, ki je ob odsotnosti Janje Garnbretzmagala že na prvi balvanski tekmi v mestu ob Velikem slanem jezeru, je v finalu prikazala brezhibno predstavo za drugo zmago v karieri. Vsakega od štirih vrhov balvanov je preplezala v prvo, brez dodatnih poskusov. Dvaindvajsetletna Korošica je bila tokrat za malenkost manj zanesljiva. Prvi in drugi balvanski problem je razvozlala v dveh poskusih, kar je pomenilo drugo mesto. Garnbretova je sezono tekmovanj odprla na najboljši možen način z aprilsko zmago na balvanski tekmi v Meiringenu v Švici. Naslednjo tekmo v Salt Lake Cityju je izpustila. Prvi cilj sezone za Garnbretovo so olimpijske igre avgusta v Tokiu.

Tretje mesto je s tremi vrhovi zasedla še ena Američanka Brooke Raboutou, ki si je tako kot Garnbretova zagotovila vozovnico za športno plezanje premierne olimpijske igre. Za popolno slavje domačih navijačev, zbralo se jih 3000, je za zmago tudi v moški konkurenci poskrbel Sean Bailey. V primerjavi z olimpijskimi tekmicami je bila Garnbretova najboljša. Japonka Miho Nonakaje balvansko tekmo končala na šestem mestu, japonska veteranka Akijo Nogučije bila na 18. mestu daleč od finala najboljše šesterice.

V polfinalu so nastopili štirje Slovenci. Katja Debevecje zgolj za eno mesto zgrešila nastop v finalu. Tekmovanje je končala kot sedma najboljša. Anže Peharc, ki je bil tretji v kvalifikacijah, je v polfinalu tekmo sklenil na 15. mestu, Vita Lukanpa je slovenske nastope v polfinalu zaokrožila na 17. mestu. Gregor Vezonikse je moral posloviti že po kvalifikacijah na 24. mestu. Jernej Kruderpa je zaradi stika z okuženim z novim koronavirusom moral v karanteno in je bil prisiljen izpustiti drugo tekmo v Salt Lake Cityju. Pretekli konec tedna se je namreč družil z osebo, ki je bila kasneje pozitivna na koronavirus.

Prvič v karieri preskočila kvalifikacijski krog

Garnbretova je edina od slovenske delegacije v ZDA je nastopila tudi v disciplini hitrost ter prvič v karieri preskočila kvalifikacijski krog. V osmini finala je nato tekmovanje v hitrosti končala na 15. mestu, kar je njena najboljša uvrstitev v tej disciplini. Hitrost kot disciplina bo skupaj z balvani in težavnostjo del olimpijske kombinacije na letošnjih OI na Japonskem, na katerih Garnbretova napoveduje boj za zlato kolajno.

Sploh spodbuden je hitrostni dosežek Garnbretove v kvalifikacijah, ko se je prvič spustila pod časovno mejo devetih sekund. S časom 8,36 sekunde je poskrbela za sedmi najboljši dosežek. V prvem krogu dvobojev na izpadanje je nastopila kot nosilka, a njen čas 14,47 sekunde ni zadoščal za naslednji krog.

Plezalna karavana se bo vrnila v Evropo, kjer bo Innsbruck od 23. do 26. junija prizorišče svetovnega pokala v dveh disciplinah: v balvanskem in prvič to sezono težavnostnem plezanju. Na avstrijskem Tirolskem bo nastopila tudi Garnbretova, ki bo nato pred odhodom na OI v svetovnem pokalu nastopila le še julija v Villarsu v Švici.