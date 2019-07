Janja Garnbret tudi v Chamonixu začela prepričljivo

Janja Garnbret v svetovno znanem središču alpskega turizma, smučanja, alpinizma in oddiha lovi svojo tretjo zmago, sedemindvajseto v svetovnem pokalu ter osmo letošnjo. Korošica letos v svetovnem pokalu v balvanih in težavnosti še ne pozna drugega kot zmage. Z nizom samih zmag, nanizala jih je šest, je kot prva v zgodovini osvojila balvanski seštevek sezone svetovnega pokala. Isti podvig želi ponoviti tudi v drugem delu sezone, ki je v znamenju dolgih smeri. Sezono svetovnega pokala v težavnosti je odprla vrhunsko, z zmago v Švici, in konkurenci poslala jasno sporočilo, da jo bo v boju za še četrto zaporedno krono skupne zmagovalke v težavnosti in kombinaciji težko premagati. Prvič je v Chamonixu zmagala leta 2016, nato je slavila tudi leta 2017, lansko preizkušnjo je končala na drugem mestu, enako kot leta 2015, ko je bila druga na tekmi svetovnega pokala, ki je štela tudi za evropsko prvenstvo. Pred njo se je takrat uvrstila moštvena kolegica Mina Markovič. Dvajsetletna slovenska športna plezalka je v kvalifikacijah svojo nalogo opravila brezhibno, od prvega do zadnjega oprimka je preplezala obe kvalifikacijski smeri.