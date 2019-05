Janja Garnbret v finalu Wujianga po četrto zaporedno zmago

Janja Garnbret ne kaže znakov utrujenosti in je znova svojo nalogo do finala opravila brezhibno z osvojenimi devetimi vrhovi smeri. Dvajsetletna slovenska športna plezalka je bila najbolj prepričljiva v sobotnih kvalifikacijah, v današnjem polfinalu pa je edina v obeh konkurencah rešila vse štiri balvanske probleme. Le v zadnjem, ki je vsem preostalim konkurentkam za najvišje mesto predstavljal nerešljivo uganko, je potrebovala za vrh tri poskuse. Polfinalne smeri so bile zelo selektivne. Le prve tri so bile uspešne v vsaj treh smereh. Zgolj dvanajst od dvajsetih pa je preplezalo vsaj eno smer do vrha. Med tistimi polfinalistkami, ki so ostale brez osvojenega vrha in le pri conah, torej osvojeni sredini smeri, sta biliKatja Kadić in Lučka Rakovecna 13. in 15. mestu.

Moški polfinale je dobil Japonec Kokoro Fujii, ki si je najboljši dosežek s tremi vrhovi delil s še dvema rojakoma. V finalu bodo nastopili kar štirje Japonci, le Avstrijec Jakob Schubert in Nemec Jan Hojer bosta v finalu branila evropsko čast. Norma za finale je bila tokrat postavljena precej nizko, pri dveh vrhovih. Tako kot pri ženskah je le prvih trinajst rešilo vsaj en balvanski problem.

Slovenci tokrat niso bili konkurenčni najboljšim, saj so v precej nenavadnem polfinalu pristali med tistimi polfinalisti, ki niso preplezali niti enega balvana do vrha. Gregor Vezonik, Jernej Kruder in Anže Peharcso tekmovanje sklenili na 15., 16. in 20. mestu.