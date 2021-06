Janja Garnbret v Innsbrucku zmagala tudi na tekmi v balvanskem plezanju

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je po zmagi v težavnosti zmagala tudi na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju za popoln konec tedna v Innsbrucku. Števec zmag v svetovnem pokalu je premaknila na številko 29. To je že 13. zmaga v balvanih za Garnbretovo, ob tem je v Innsbrucku v petek osvojila svoje še 16. zmago v težavnosti.

Garnbretova je na praznični petek Slovenijo ob dnevu državnosti razveselila z zmago na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti. V soboto pa je novo zanesljivo predstavo uprizorila na četrti tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Tako kot v težavnosti je vodila že po kvalifikacijah in polfinalu. V finalu balvanov pa se je v dogajanje vpletla narava. Zaradi močnega naliva in nevarnosti nevihte s strelami so ženski finale najprej začasno prekinili, nato pa se je tekmovalna žirija odločila, da bodo četrti finalni balvan odpovedali.

To je seveda pomenilo, da je obveljal izid po treh balvanih, ki so jih finalistke zmogle še pred nevihto. Janja Garnbret, ki je vodila z vsemi tremi rešenimi balvanskimi problemi v prvem poskusu, je zmagala. Američanka Natalia Grossman, ki je imela prav tako tri vrhove, a v šestih poskusih več, je bila druga, predstavnica Srbije Staša Gejo pa je osvojila tretje mesto.