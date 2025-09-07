Janja Garnbret v Kopru do 49. zmage v svetovnem pokalu

Toliko zmag, kot jih je osvojila Janja Garnbret od prve zmage leta 2016, nima nihče drug. Po novem je tudi samostojna lastnica rekorda največjega števila zmag v eni od treh disciplin plezanja, težavnosti. Prejšnjo lastnico tega rekorda, Jain Kim iz Južne Koreje, je junija v Innsbrucku dohitela in se izenačila z njo, na naslednji tekmi, na kateri je nastopila, pa je slovenska šampionka deset let starejšo tekmovalko prehitela za eno težavnostno zmago. Kim je nastopila v Kopru in nastop končala v polfinalu s 16. mestom.

Garnbret se je zavedala, da z zmago lovi nov mejnik po številu zmag v težavnosti, a temu v finalu ni posvečala pozornosti. "Posvečala sem se le svojemu plezanju, ampak iskreno sem zelo vesela in ne morem verjeti, da mi je to uspelo," je dejala v prvi izjavi za organizatorja presrečna kraljica Kopra. "Letos mineva natanko deset let od mojega debija v svetovnem pokalu v Chamonixu. In poglejte me, kje sem zdaj in koliko imam zmag in sem resnično zelo vesela."

V Kopru je padel zastor na sezono svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Številni domači navijači, ki so se zbrali na stadionu pri plezalnem centru na Bonifiki, so lahko navijali za štiri slovenske finalistke. Finale je poskrbel z dramatičnimi trenutki. Garnbret, ki je šla v steno kot predzadnja, je dosegla najvišjo višino, a je padla pri finalnem dinamičnem gibu. Ko bi morala s skokom osvojiti vrh, vendar pa ji poskus ni uspel. Tako je dosegla višino 47+. Zadnja je šla v steno Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki ni ponovila dosežka Slovenke in je z višino 38+ osvojila drugo mesto. Laura Rogora iz Italije je bila tretja z višino 37+.