Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Janja Garnbret v Kopru do 49. zmage v svetovnem pokalu

Koper, 07. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.F. , A.M. , STA
Komentarji
7

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je niz zmag v svetovnem pokalu nadaljevala tudi na domači tekmi. V nocojšnjem finalu je slavila še tretjo zmago v težavnostnem plezanju v Kopru po vrsti. Šestindvajsetletna plezalna kraljica je uresničila napovedi pred tekmo ter osvojila 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v disciplini težavnost.

Več videovsebin
  • Izjava: Rosa Rekar
    00:59
    Izjava: Rosa Rekar
  • Izjava: Lucija Tarkuš
    01:08
    Izjava: Lucija Tarkuš
  • Izjava: Janja Garnbret
    02:04
    Izjava: Janja Garnbret

Toliko zmag, kot jih je osvojila Janja Garnbret od prve zmage leta 2016, nima nihče drug. Po novem je tudi samostojna lastnica rekorda največjega števila zmag v eni od treh disciplin plezanja, težavnosti. Prejšnjo lastnico tega rekorda, Jain Kim iz Južne Koreje, je junija v Innsbrucku dohitela in se izenačila z njo, na naslednji tekmi, na kateri je nastopila, pa je slovenska šampionka deset let starejšo tekmovalko prehitela za eno težavnostno zmago. Kim je nastopila v Kopru in nastop končala v polfinalu s 16. mestom.

Garnbret se je zavedala, da z zmago lovi nov mejnik po številu zmag v težavnosti, a temu v finalu ni posvečala pozornosti. "Posvečala sem se le svojemu plezanju, ampak iskreno sem zelo vesela in ne morem verjeti, da mi je to uspelo," je dejala v prvi izjavi za organizatorja presrečna kraljica Kopra. "Letos mineva natanko deset let od mojega debija v svetovnem pokalu v Chamonixu. In poglejte me, kje sem zdaj in koliko imam zmag in sem resnično zelo vesela."

V Kopru je padel zastor na sezono svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Številni domači navijači, ki so se zbrali na stadionu pri plezalnem centru na Bonifiki, so lahko navijali za štiri slovenske finalistke. Finale je poskrbel z dramatičnimi trenutki. Garnbret, ki je šla v steno kot predzadnja, je dosegla najvišjo višino, a je padla pri finalnem dinamičnem gibu. Ko bi morala s skokom osvojiti vrh, vendar pa ji poskus ni uspel. Tako je dosegla višino 47+. Zadnja je šla v steno Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki ni ponovila dosežka Slovenke in je z višino 38+ osvojila drugo mesto. Laura Rogora iz Italije je bila tretja z višino 37+.

O tem, da je bila smer težka, je priznala tudi Garnbret: "Na začetku sem mislila, da bo težja, ampak po 'strehi' sem začutila težavnost in zato sem res vesela, da sem skoraj osvojila vrh smeri," je še dejala. Medtem ko je moški finale minil brez slovenskega tekmovalca, so predstavnice domače ženske vrste navdušile s kar štirimi finali.

Lučka Rakovec je osvojila peto mesto (28+), Rosa Rekar je bila sedma (26+), Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu sklenila na osmem mestu (13+).

Šampionka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki si dom zaradi bližine treningov na Vrhniki ureja nedaleč stran od Ljubljane, v Logu pri Brezovici, je v zadnjih dveh letih zmagala na vsaki tekmi, na kateri je nastopila. To je njena deseta zmaga zapovrstjo, vključno z zmago na olimpijskih igrah v Parizu, 12. zmaga v neprekinjenem nizu nastopov v svetovnem pokalu.

Serijska zmagovalka Garnbret si je po Parizu in drugem olimpijskem naslovu letos vzela najdaljši tekmovalni premor v karieri. V svetovnem pokalu je nastopila konec junija v Innsbrucku, kjer je zmagala tako v težavnosti kot v balvanih, in še v Kopru, ki ga tudi zaradi množice navijačev ni želela izpustiti.

Sezone tekem na najvišji ravni še ni konec. Šele po Kopru sledi vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v Seulu, znova zgolj v treh posamičnih disciplinah, hitrosti, težavnosti in balvanih. Te bodo tudi na sporedu olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.

športno plezanje janja garnbret
Naslednji članek

Sabalenka ubranila 'krono' v New Yorku

Naslednji članek

Nepozaben spektakel v Zagrebu, Vitasović in Batinić zablestela

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
07. 09. 2025 08.10
+4
Bravoooooo Janja👍
ODGOVORI
4 0
Koronavirusovec
07. 09. 2025 08.09
-7
koga briga kvazi janja garnbret, šport v katerem na celem svetu trenira le peščica
ODGOVORI
0 7
Koronavirusovec
07. 09. 2025 08.10
-5
iskreno povedano, je veliko lažje biti najboljši na svetu v plezanju kot ženska kot biti med top 10 nogometaši v sloveniji
ODGOVORI
0 5
Groucho Marx
07. 09. 2025 08.16
+3
Neskončno lažje je biti pripadnik več 10 milijonske črede kot pa gojiti individualnost in uporabljat tudi možgane.
ODGOVORI
3 0
jablan
07. 09. 2025 08.36
+1
Minus na minus kvazi ti
ODGOVORI
1 0
NotMe
07. 09. 2025 08.39
Veš kaj je ironija? Da bi Janja lahko brcnila žogo v gol, po pol leta treninga pa solidno igrala z ženskami. Žogobrci pa stavim da ne zlezejo niti enega oprimka, po pol leta pa morrrrrda zlezejo na plus 2.
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
07. 09. 2025 08.02
+6
👏👏👏
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215