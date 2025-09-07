Janja Garnbret v Kopru do 49. zmage v svetovnem pokalu

Toliko zmag, kot jih je osvojila Janja Garnbret od prve zmage leta 2016, nima nihče drug. Po novem je tudi samostojna lastnica rekorda največjega števila zmag v eni od treh disciplin plezanja, težavnosti. Prejšnjo lastnico tega rekorda, Jain Kim iz Južne Koreje, je junija v Innsbrucku dohitela in se izenačila z njo, na naslednji tekmi, na kateri je nastopila, pa je slovenska šampionka deset let starejšo tekmovalko prehitela za eno težavnostno zmago. Kim je nastopila v Kopru in nastop končala v polfinalu s 16. mestom.
Garnbret se je zavedala, da z zmago lovi nov mejnik po številu zmag v težavnosti, a temu v finalu ni posvečala pozornosti. "Posvečala sem se le svojemu plezanju, ampak iskreno sem zelo vesela in ne morem verjeti, da mi je to uspelo," je dejala v prvi izjavi za organizatorja presrečna kraljica Kopra. "Letos mineva natanko deset let od mojega debija v svetovnem pokalu v Chamonixu. In poglejte me, kje sem zdaj in koliko imam zmag in sem resnično zelo vesela."
V Kopru je padel zastor na sezono svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Številni domači navijači, ki so se zbrali na stadionu pri plezalnem centru na Bonifiki, so lahko navijali za štiri slovenske finalistke. Finale je poskrbel z dramatičnimi trenutki. Garnbret, ki je šla v steno kot predzadnja, je dosegla najvišjo višino, a je padla pri finalnem dinamičnem gibu. Ko bi morala s skokom osvojiti vrh, vendar pa ji poskus ni uspel. Tako je dosegla višino 47+. Zadnja je šla v steno Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki ni ponovila dosežka Slovenke in je z višino 38+ osvojila drugo mesto. Laura Rogora iz Italije je bila tretja z višino 37+.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
O tem, da je bila smer težka, je priznala tudi Garnbret: "Na začetku sem mislila, da bo težja, ampak po 'strehi' sem začutila težavnost in zato sem res vesela, da sem skoraj osvojila vrh smeri," je še dejala. Medtem ko je moški finale minil brez slovenskega tekmovalca, so predstavnice domače ženske vrste navdušile s kar štirimi finali.
Lučka Rakovec je osvojila peto mesto (28+), Rosa Rekar je bila sedma (26+), Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu sklenila na osmem mestu (13+).
Šampionka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki si dom zaradi bližine treningov na Vrhniki ureja nedaleč stran od Ljubljane, v Logu pri Brezovici, je v zadnjih dveh letih zmagala na vsaki tekmi, na kateri je nastopila. To je njena deseta zmaga zapovrstjo, vključno z zmago na olimpijskih igrah v Parizu, 12. zmaga v neprekinjenem nizu nastopov v svetovnem pokalu.
Serijska zmagovalka Garnbret si je po Parizu in drugem olimpijskem naslovu letos vzela najdaljši tekmovalni premor v karieri. V svetovnem pokalu je nastopila konec junija v Innsbrucku, kjer je zmagala tako v težavnosti kot v balvanih, in še v Kopru, ki ga tudi zaradi množice navijačev ni želela izpustiti.
Sezone tekem na najvišji ravni še ni konec. Šele po Kopru sledi vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v Seulu, znova zgolj v treh posamičnih disciplinah, hitrosti, težavnosti in balvanih. Te bodo tudi na sporedu olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.