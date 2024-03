Janja Garnbret vse podredila cilju zlate olimpijske medalje za Slovenijo

Janja Garnbret , ki je 12. marca dopolnila 25 let, si je avgusta v Bernu kot prva zagotovila olimpijsko vozovnico. "V Parizu ne bo nič lažje zmagati kot v Tokiu, mi bo pa vsekakor nekoliko lažje, saj vem, kako vse deluje, olimpijska vas in drugo. V Parizu bodo znova navijači, ki jih v Tokiu zaradi koronavirusa ni bilo," je povedala Garnbret.

"Glavni cilji so povezani z olimpijskimi igrami in z njimi povezanimi kvalifikacijami. Glede na olimpijsko leto je svetovni pokal nekoliko v ozadju, ampak bomo vseeno tudi v svetovni pokal šli 'na polno'. Definitivno si pa želimo, da Janja ne bo šla na OI sama," je uvodoma dejal selektor Gorazd Hren.

Slovenski športni plezalci so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani na sedežu matične Planinske zveze Slovenije predstavili načrte, podpisali so tudi triletno pogodbo z novim pokroviteljem Toyota Adria.

Olimpijskemu cilju sta s trenerjem Romanom Krajnikom v celoti podredila potek priprav. Rutino treningov je popestrila z odhodom v Tokio, kjer je preživela tri tedne. Japonska je del njenih priprav v zadnjih nekaj sezonah.

V Azijo bo znova odpotovala prihodnji teden, ko bo po načrtih nastopila na uvodnih tekmah svetovnega pokala na Kitajskem. Plezalci se bodo v balvanskem plezanju merili od 8. do 10. aprila v Keqiaou, v težavnostnem pa od 12. do 14. aprila v Wujiangu.

V svetovnem pokalu pred Parizom načrtuje tudi nastop v Innsbrucku, kjer bosta od 26. do 30. junija na sporedu tekmi v težavnosti in balvanih, kombinacija teh dveh disciplin bo na sporedu OI. V Tokiu na olimpijski plezalni premieri je naslov olimpijske zmagovalke osvojila v kombinaciji balvanov, težavnosti in hitrosti.

Hitrost bo v Parizu samostojna disciplina. Slovenci že tradicionalno niso privrženci tega plezalnega sprinta. Ker se je že uvrstila na OI, Korošica na dodatnih kvalifikacijah maja v Šanghaju in junija v Budimpešti ne bo tekmovala.

Za še eno olimpijsko vozovnico v ženski konkurenci v kombinirani disciplini težavnost-balvani so bosta potegovali Vita Lukan in Mia Krampl. Slovenija ima na voljo še dve kvalifikacijski ženski kvoti. V domačem taboru upajo, da bosta lahko tekmovali Sara Čopar in Lučka Rakovec, ki okrevata po zdravstvenih težavah.