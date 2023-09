Janja Garnbret: Z Brook sva druga drugi zaželeli zmago

Plezalci so se vse do tekmovanja mudili v Arcu z okolico, imeli organiziran čas za vse plezalne navdušence, ki so potrpežljivo čakali na fotografiranje oz. spominski avtogram. In vsi tisti, ki so dočakali nepozabno snidenje z zvezdniki plezalnega športa, so dan kasneje skupaj s številnimi plezalnimi navdušenci napolnili areno pod plezalno steno. Prireditelji so gledalcem želeli pričarati atraktivno plezanje, pot začinili z obratom plezalcev za 360 stopinj in to tik pod vrhom. Za nameček pa dvoboje otežili s plezanjem na čas. "Res sem zelo uživala," je po zmagi povedala Janja Garnbret, ki je v finalu premagala svojo veliko prijateljico Brook Raboutou.