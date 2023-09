Janja Garnbret z domačo zmago uresničila vse cilje v sezoni

Garnbret si vedno vzame čas za navijače. "Mislim, da je to nekaj zelo lepega in nekaj, kar mi ni težko narediti. Ravno zaradi tega, ker se je zbralo toliko ljudi, toliko mojih navijačev, se mi zdi prav, da se jim oddolžim in jim to vrnem nazaj, ker tudi to mi vlije dodatno motivacijo. Ko pridejo otroci, ki si želijo fotografije, podpise, jim želim biti inspiracija in vzor."

Obenem se nima za globalno ikono: "O tem ne razmišljam, delam tisto, kar delam, torej plezam, v tem uživam, treniram in to je to. Kar se dogaja zraven, je samo plus."

Šampionka pritrjuje ocenam, da je bila to ena njenih najtežjih sezon, tudi zaradi poškodbe, ki je zarezala v tekmovalni plan. "Pred letošnjim letom nisem bila resneje poškodovana in nato se mi je zgodila moja prva resna poškodba. Ni bilo lahko. Priti nazaj je težko za glavo, da si povrneš zaupanje vase, v poškodovani palec. Takrat je bilo to tisto, kar me je res morilo in mi je bilo težko, z ekipo okoli sebe se nato vse sestavi tako, kot je treba."