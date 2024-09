Janja Garnbret z dvema vrhovoma navijače povabila v Koper

Niz svetovnega pokala Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) je še tretjič po vrsti v Kopru, kjer je na sporedu peta tekma v težavnosti v sezoni. Lansko koprsko zmago brani najboljša slovenska plezalka. Sodeč po prepričljivi predstavi v kvalifikacijah Garnbret pred domačimi navijači meri na novo zmago. V svetovnem pokalu ima že 45 zmag.

Janja Garnbret, ki je letos pred OI zmagala na obeh tekmah svetovnega pokala v težavnosti, na katerih je nastopila, trenutno vodi v seštevku discipline, kljub temu, da je dve tekmi pred odhodom v olimpijski Pariz izpustila. Ne da bi to načrtovala, lahko sezono konča s šestim naslovom zmagovalke seštevka v težavnosti po letih 2016, 2017, 2018, 2021 in 2022.

"Če sem iskrena, ne razmišljam toliko o tem. Bolj razmišljam o tem, da uživam v plezanju, se zabavam. Če bom osvojila naslov v težavnosti, bom seveda vesela. Moj največji cilj so bile olimpijske igre in uspelo mi je izpolniti pričakovanja, tako da je vse ostalo bonus," je pred tekmo dejala šampionka.

Garnbret je bila najbolj prepričljiva od vseh v kvalifikacijah absolutno, upoštevajoč ženske in moške. Edina je zmogla steno velikanko od prvega do zadnjega oprimka v celoti in še enkrat ponovila vajo tudi v drugi kvalifikacijski smeri.

Američanka Annie Sanders je bila druga z dosežkoma 48+ in 45+, bronasta z OI v Parizu Jessica Pilz pa tretja (42+, 43+).