Izjemne Slovenke: Garnbret svetovna prvakinja, Rekar tik za njo

Med finalistkami so bile tri Slovenke. Gre za nov velik ekipni uspeh slovenskega športnega plezanja. Ob zlati Garnbret in srebrni Rekar si je finale zagotovila tudi Lučka Rakovec, ki je zasedla sedmo mesto.

Šampionka iz Slovenije je bila razred zase, tekmice je na poti do naslova premagala v vseh krogih.