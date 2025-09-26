Svetli način
Izjemne Slovenke: Garnbret svetovna prvakinja, Rekar tik za njo

Seul, 26. 09. 2025 13.03 | Posodobljeno pred 58 minutami

Janja Garnbret je svetovna prvakinja v težavnosti športnega plezanja. Na prvenstvu v Seulu je bila najboljša v današnjem finalu. Za popolni slovenski dan v Južni Koreji je poskrbela tudi Rosa Rekar, ki je na svojem prvem članskem prvenstvu osvojila srebro. "Vse je bilo popolno, telo, glava, in vse. Zares sem vesela, kakšen krasen dan," je po koncu povedla zmagovalka.

Janja Garnbret
Janja Garnbret FOTO: Aljoša Kravanja

Med finalistkami so bile tri Slovenke. Gre za nov velik ekipni uspeh slovenskega športnega plezanja. Ob zlati Garnbret in srebrni Rekar si je finale zagotovila tudi Lučka Rakovec, ki je zasedla sedmo mesto.

Šampionka iz Slovenije je bila razred zase, tekmice je na poti do naslova premagala v vseh krogih.

Prvenstva za Garnbret še ni konec. V soboto se bo v Seulu podala v boj za korejski zlati dvojček. Na startu polfinala balvanov bo kot tretja najboljša iz kvalifikacij. V balvanih sta se ob Garnbret od Slovencev v nadaljnje boje uvrstila tudi Jennifer Buckley in Anže Peharc.

Finale balvanov se bo začel v soboto ob 12.00 po slovenskem času.

Ojojojoj
26. 09. 2025 13.38
Jeeeeeeeeeee Braaavo Janja.
natmat
26. 09. 2025 13.34
+3
Čestitke punce za izjemen uspeh!!!
Jak Tobim
26. 09. 2025 13.30
+4
preprosto najboljša.
bohinj je zakon
26. 09. 2025 13.23
+3
Z lahkoto vse premagala. Postaja dolg čas. Ni konkurence.
Mambo
26. 09. 2025 13.21
+5
Kaj sploh še ostane velikim? 👍
pojtrarara
26. 09. 2025 13.17
+1
cestitke puncam... je pa zalostno, da tukaj se spremlja, ko dobijo medalje... sicer pa sport niti svojega mesta nima na strani
but_the_ppl_are_retarded
26. 09. 2025 13.23
+2
Jo ima pa vse, kar se zgodi pri najboljših sosedih....
jezenslovenec
26. 09. 2025 13.15
+8
Bravo punce. Čestitke.
simply.b
26. 09. 2025 13.15
+0
Vsaj športnike imamo, ki dvigujejo uglrd SLO, če ga že pernati uničuje
simply.b
26. 09. 2025 13.15
+0
ugled
but_the_ppl_are_retarded
26. 09. 2025 13.24
+2
Ima nesposobna falanga veliko sreco, da še drži kruha in iger... Če ne bi imeli takih športnikov, bi "palača že zdavnaj gorela".
holob
26. 09. 2025 13.08
-1
Nisem gledal, po branju članka mi pa ni nič jasno. Janja prva, druga korejka.... V naslovu, pa Rekar druga?
Dragica Cegler
26. 09. 2025 13.07
+6
Bravo punce,vse tri.Bravo.
suleol
26. 09. 2025 13.06
+1
bravo cestotke
Korošec77
26. 09. 2025 13.05
+4
Bravo punce, neverjetne ste! Janja ponovno kapo dol, nepremagljiva in Rosa, ta punca me pa preseneča, vrhunsko!
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 13.05
+7
Bravoooooo, vsaka čast, obema!
krpati
26. 09. 2025 13.04
+5
BRAVO.....ČESTITKE VSEM TREM IN TRENERJEM.
Ladybird77
26. 09. 2025 13.01
+5
Noro kakšen uspeh! Vse tri naše punce. Bravo Janji, Rosi in Lučki.
apodgra
26. 09. 2025 10.12
+4
Srečno Janja- Kdaj bomo dočakali ,da bo katera slovenska TV hiša prenašala take dogodke. Še dobro da imamo Eurostat s srbskim komentatorjem .
Bigbadjohn
26. 09. 2025 08.36
+6
Bravo Lučka!
