Izjemne Slovenke: Garnbret svetovna prvakinja, Rekar tik za njo

Med finalistkami so bile tri Slovenke. Gre za nov velik ekipni uspeh slovenskega športnega plezanja. Ob zlati Garnbret in srebrni Rekar si je finale zagotovila tudi Lučka Rakovec, ki je zasedla sedmo mesto.
Šampionka iz Slovenije je bila razred zase, tekmice je na poti do naslova premagala v vseh krogih.
Prvenstva za Garnbret še ni konec. V soboto se bo v Seulu podala v boj za korejski zlati dvojček. Na startu polfinala balvanov bo kot tretja najboljša iz kvalifikacij. V balvanih sta se ob Garnbret od Slovencev v nadaljnje boje uvrstila tudi Jennifer Buckley in Anže Peharc.
Finale balvanov se bo začel v soboto ob 12.00 po slovenskem času.
