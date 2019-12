Janja Garnbret z novim trenerjem po olimpijske sanje

Janja Garnbret je najboljše v letu 2019 prikazala takrat, ko je bilo najbolj potrebno. Na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem, svojevrstni olimpijski generalki, tekmicam ni prepustila prav veliko, Le v hitrostnem plezanju, ki v Sloveniji nima nikakršne veljave in še manj tradicije, ni osvojila kolajne. Zato pa je bila popolna, prepričljiva in nepremagljiva v treh ostalih disciplinah.

Prvič se je zgodilo, da bi ena in ista plezalka osvojila na istem prvenstvu tri zlate kolajne v treh disciplinah. In prvič se je zgodilo, da bi bila to Slovenka. In prvič se je zgodilo, da je tak podvig uspel tekmovalki stari 20 let. "Super Janja" je zmagala in postala trikrat zlata, svetovna prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju ter olimpijski kombinaciji, ki bo tudi na sporedu olimpijskih iger v Tokiu.

Iz obskurnosti povsem na vrh

Njeni podvigi v vse manj obskurnem športu, da se športno plezanje prebija v ospredje zanimanja, je tudi njena zasluga, so bili opaženi v tuji in domači javnosti ter pustili velik pečat. Ob koncu leta tako ni bilo dvomov, katera športnica je znova najbolj zaznamovala leto. Drugič po vrsti je postala športnica leta Slovenije v izboru članov Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS).

Za priznanje športnice leta je premagala svetovni prvakinji smukaško Ilko Štuhecin kajakaško Evo Terčelj. Ne le svetovno prvenstvo. Pred njim je v svojem slogu kraljice vertikale osvojila svoj prvi seštevek svetovnega pokala v balvanskem plezanju z nizom šestih zmag na šestih posamičnih tekmah. Prav tako dosežek, ki je uspel prvič prav njej. V svetovnem pokalu v težavnosti je predolga in prenaporna sezona vseeno načela slovensko šampionko. Seštevek težavnosti je dobila korejska šestnajstletnica Čaehjun Seo, Garnbretova je bila po treh sezonah popolne prevlade prvič druga. Zato pa je v skupnem seštevku celotne sezone še četrtič po vrsti osvojila kombinacijski globus za piko na i sezone presežkov.

Z novim trenerjem v Dallas

Pred začetkom sezone se je razšla s svojim prvim trenerjem Gorazdom Hrenom, ki je bdel nad njenim razvojem od začetkov. Z aktualnim selektorjem reprezentance je še sodelovala, a se je pripravljala tudi sama, oziroma s srčnim izbrancem. Koroško je zamenjala za Gorenjsko. V Vrbnjah pri Radovljici sta si skupaj s fantom, tudi plezalcem Domnom Škoficem, ustvarila dom, kjer raste njun novi plezalni center. Poslavljajoče se leto je predstavljalo prelomnico tudi zaradi povečanega zanimanja oglaševalcev. Postala je ena izmed športnic pod okriljem rdečega bika, avstrijskega koncerna energetskih napitkov Red Bulla. Na dirkališču v bližini Zeltwega se je preizkusila za volanom dirkalnika formule 4.

Največja sprememba pa zadeva njen režim priprav. V olimpijsko sezono se je podala z novim trenerjem Romanom Krajnikom. Z nekdanjim selektorjem slovenske in avstrijske reprezentance sta se decembra odpravila čez lužo v Dallas, kjer je ameriški dom slovenskega globalnega zvezdnika lige NBA Luka Dončića. Garnbretova bo prva slovenska kandidatka za zlato olimpijsko kolajno na za športno plezanje premiernih olimpijskih igrah. Pred odhodom na priprave v Teksas, kjer pili zlasti prijeme v hitrosti, ni pustila nobenih dvomov, kaj jo čaka v letu 2020.

'Biti hitrejša, močnejša in še bolj vzdržljiva'

"Vso svojo energijo bom usmerila v priprave na olimpijske igre. To je moj načrt: trenirati, biti hitrejša, močnejša in še bolj vzdržljiva,"je povedala. S Škofjeločanom Krajnikom, ki je bil trener vrhunskih plezalk Maje Vidmarin Mine Markovič, je sodelovala že v obdobju, ko je bil sam selektor slovenske reprezentance, čeprav ne tako intenzivno, kot bosta sodelovala poslej.

Garnbretova si po koncu vsake sezone reče, da bi jo težko končala bolje. Pa prav vsako naslednjo konča še višje. Novi cilj je splezati na sam vrh športnega Olimpa. Tisto, o čemer so Vidmarjeva, Markovičeva, Martina Čufar, Natalija Gros, Klemen Bečan, njen partner Škofic, Jernej Kruderin ostali lahko le sanjali, bo skušala tudi uresničiti.