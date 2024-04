Janja Garnbret z odliko začela kvalifikacije

Po kvalifikacijah si prvo mesto deli z dvema tekmovalkama. V kvalifikacijah tako kot Janja Garnbret nista delali napak japonska tekmovalka Miho Nonaka in Avstralka Oceania Mackenzie . Garnbretova in Mackenziejeva sta si že zagotovili vozovnici za Pariz in avgustovski nastop na poletnih olimpijskih igrah. Nonaka kot aktualna olimpijska podprvakinja še nima potrjene olimpijske vozovnice. Od Slovenk je nastopila tudi Mia Krampl , ki se bo maja oziroma junija v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah potegovala za drugo slovensko olimpijsko žensko mesto v kombinirani disciplini balvani - težavnost.

Danes bodo na sporedu še moške kvalifikacije. Na Kitajskem so štirje Slovenci, Anže Peharc , Luka Potočar , Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant . Za četverico bo prva tekma sezone tudi pomemben preizkus forme pred olimpijskima kvalifikacijskima turnirjema, prvi bo maja v Šanghaju, drugi junija v Budimpešti. Slovenci bodo skušali osvojiti zgodovinsko prvo olimpijsko vozovnico. Slovencem sta na voljo dve kvoti.

"Pred začetkom sezone je vedno malo skrivnostno in vedno malo nervozno, ker vem, da sem čez zimo trdo trenirala, a nikoli ne veš, kaj bodo naredila druga dekleta in kako trdo so trenirala. Danes sploh nisem bila živčna, bila sem zelo navdušena nad začetkom sezone in uživala sem v vseh balvanih ter bila zelo osredotočena, mentalno ostra, in zelo sem se zabavala," je po koncu kvalifikacij za spletno stran IFSC dejala Janja Garnbret.

"S trenerjem Romanom Krajnikom sva izbrala samo nekaj tekem letos. Udeležila se bom obeh tekem na Kitajskem, torej še v Vudžjangu, junija bom šla še v Innsbruck. In to bo to pred OI, da se spravim v tekmovalno razpoloženje. Ob tem moraš tudi počivati in vmes trenirati. Nekaj podobnega sem naredila tudi za Tokio in takrat se je dobro izšlo, tako da upam, da se bo spet," je še povedala olimpijska šampionka.