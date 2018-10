Janja Garnbret z zmago v Wujiangu potrdila tretji naslov skupne zmagovalke sezone

Razplet tekmovanja v Wujiangu je bil presenetljiv. Zaradi dežja, ki je zmočil oprimke in jih naredil spolzke, so po uradnem protestu razveljavili izid ženskega finala, moškega pa sploh niso opravili.

Za Garnbretovo je izjemna sezona, na vseh tekmah doslej, na katerih je nastopila v balvanih in težavnosti, je bila na stopničkah, prva ali druga. Nazadnje je bila konec septembra druga na domači tekmi v Kranju. Po tritedenskem premoru pa je spočita začela kitajsko turnejo in se po kvalifikacijah in polfinalu pričakovano utrdila povsem na vrhu nastopajočih.

Po razveljavljenem finalu je avstrijska športna plezalka pristala na zanjo nehvaležnem tretjem mestu, tako da jo do najboljše slovenske športne plezalke loči prevelikih 90 točk. To seveda pomeni, da bo 19-letna Garnbretova še tretjo sezono po vrsti končala na prvem mestu razvrstitve svetovnega pokala v težavnosti.

V razveljavljenem finalu sta zmagovalki Wujianga padli na istem oprimku na tretje mesto, druga je bila Japonka Akiyo Noguchi , Avstrijka Jessica Pilz , ki je splezala do vrha, pa bi pripadla zmaga. A se to ni zgodilo.

Slovenko (460) in Avstrijko (395) je po Kranju in pred začetkom kitajske turneje ločilo 65 točk, po Wujiangu pa ima Garnbretova 550 točk, Pilzeva pa 460 točk. Za delitev zmage v Wujiangu sta Garnbretova in Kimova dobili vsaka 90 točk in ne standardnih 100 točk. Kimova bo sezono končala kot tretja skupno.

Osvojen seštevek sezone v težavnosti je pika na i že tako odlične sezone, v kateri je 19-letna tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku postala svetovna prvakinja v balvanih in olimpijski kombinaciji ter svetovna podprvakinja v težavnosti.

Tjaša Kalan in Mia Krampl sta tekmo v Wujinagu končali na šestem mestu, Domen Škofic je bil 19., Mina Markovič pa 22. Markovičeva ima v svetovnem pokalu v težavnosti prav tako kot Garnbretova tri skupne zmage (2011, 2012, 2015). Po enkrat sta seštevka sezone v težavnosti dobila Maja Vidmar (2007) in Škofic (2016). Slovenija ima letos dva zmagovalca sezone, Janja Garnbret je številka ena v težavnosti, Jernej Kruder pa si je svojo premierno krono zmagovalca v seštevku sezone priplezal v balvanskem plezanju.