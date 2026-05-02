Janja Garnbret za las ostala brez 50. karierne zmage

Jennifer Buckley je kot druga slovenska finalistka končala na osmem mestu (44,7 točke). Prvič je v pokalu zmagala Francozinja Zelia Avezou (84,8), zmagovalka evropskih iger leta 2023 je imela le dve desetinki točke prednosti pred Garnbret (84,6). Tretja je bila daleč zadaj Avstralka Oceana Mackenzie (69,6).

Janja Garnbret si je po olimpijskem letu 2024 lani vzela najdaljši tekmovalni premor doslej in je tekmovala le na treh prizoriščih in na vseh treh zmagala. Neporažena je bila od svetovnega prvenstva v Bernu 12. avgusta 2023, ko se je morala v težavnosti kljub osvojenemu finalnemu vrhu zadovoljiti z "zgolj" srebrom. Pred lanskim SP v Seulu je 6. septembra v Kopru pred domačimi navijači osvojila 49. zmago v svetovnem pokalu.

Prvič je postala svetovna prvakinja leta 2016, nato je z vsakega SP prinesla vsaj eno medaljo. Korošica je konec septembra lani v Seulu, kjer je postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih, seštevek osvojenih lovorik na SP premaknila na številko 12, od tega je deset najžlahtnejšega leska. Garnbret je bila za uvod v novo sezono po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah Kečiaua najboljša še v polfinalu, nato pa ji v finalu za las ni uspelo, da bi znova stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Avezou je bila za las boljša, to je bilo jasno že pred zadnjim nastopom slovenske tekmovalke.