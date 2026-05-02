Janja Garnbret za las ostala brez 50. karierne zmage

Šanghaj, 02. 05. 2026 16.22 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
STA
Janja Garnbret

Dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je v kitajskem Kečiauju, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, osvojila drugo mesto na balvanih. Najboljša športna plezalka v zgodovini je tako ostala brez 50. zmage v svetovnem pokalu ter prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta.

Janja Garnbret
Janja Garnbret
FOTO: Damjan Žibert

Jennifer Buckley je kot druga slovenska finalistka končala na osmem mestu (44,7 točke). Prvič je v pokalu zmagala Francozinja Zelia Avezou (84,8), zmagovalka evropskih iger leta 2023 je imela le dve desetinki točke prednosti pred Garnbret (84,6). Tretja je bila daleč zadaj Avstralka Oceana Mackenzie (69,6).

Janja Garnbret si je po olimpijskem letu 2024 lani vzela najdaljši tekmovalni premor doslej in je tekmovala le na treh prizoriščih in na vseh treh zmagala. Neporažena je bila od svetovnega prvenstva v Bernu 12. avgusta 2023, ko se je morala v težavnosti kljub osvojenemu finalnemu vrhu zadovoljiti z "zgolj" srebrom. Pred lanskim SP v Seulu je 6. septembra v Kopru pred domačimi navijači osvojila 49. zmago v svetovnem pokalu.

Prvič je postala svetovna prvakinja leta 2016, nato je z vsakega SP prinesla vsaj eno medaljo. Korošica je konec septembra lani v Seulu, kjer je postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih, seštevek osvojenih lovorik na SP premaknila na številko 12, od tega je deset najžlahtnejšega leska. Garnbret je bila za uvod v novo sezono po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah Kečiaua najboljša še v polfinalu, nato pa ji v finalu za las ni uspelo, da bi znova stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Avezou je bila za las boljša, to je bilo jasno že pred zadnjim nastopom slovenske tekmovalke.

Janja Garnbret
Janja Garnbret
FOTO: Damjan Žibert

"Uživala sem, polfinale je bil po mojem mnenju fantastičen. Že v izolaciji sem se dobro počutila, kot že tudi na kvalifikacijah. Pred začetkom me je malo stisnilo, a po toliko letih tekmovanj vem, da živci naredijo svoje. Nato sem hitro padla v svoj ritem. Vse tri balvane sem splezala, kot je treba," je po današnjem polfinalu povedala Garnbret. Ocenila je, da je bil na tretjem balvanu kakšen nepotreben poskus preveč. "To je zame opomin, da si moram balvan bolje pogledati. Plezanje je bilo zahtevno, kar imamo pa radi," je dodala Garnbret.

Uspešna je bila že v petkovih kvalifikacijah. "Sezono sem začela tako, kot sem si želela. Glava je tam, kjer mora biti, forma pa tudi. Dobro sem se počutila. Runda je bila zelo zabavna, mislim, da ne najlažja. Na začetku sezone so postavljavci želeli videti, kje smo ta čas," je po kvalifikacijah povedala Garnbret. Letos bo tekmovala le na izbranih tekmah, poleg Kečiaua se bo na Kitajskem v maju merila še v težavnosti v Vudžiangu, v Innsbrucku junija v težavnosti in balvanih, septembra v Kopru v težavnosti in za konec oktobra v Čilu tudi v težavnosti.

V Kečiauju je tretja Slovenka na tekmi Lucija Tarkuš končala v petkovih kvalifikacijah na 53. mestu med 68 tekmovalkami. V nedeljo bodo ob 4.30 v polfinalu tekmovali na balvanih še moški, med njimi bo tudi Anže Peharc, ki je v kvalifikacijah osvojil 15. mesto. Drugi Slovenec Timotej Romšak je končal na 53. mestu med 74 plezalci.

garnbret kitajska svetovni pokal drugo mesto

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ptuj.si
02. 05. 2026 17.42
Popušča.
Odgovori
0 0
borjac
02. 05. 2026 16.32
Janja , saj 100 % tudi ne moreš zmagovati , sploh ni videti problemov, bravo punca.
Odgovori
+3
3 0
