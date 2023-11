Janja Garnbret začela priprave na novo olimpijsko sezono

Najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret je ob začetku priprav na novo sezono, v kateri bo med drugim v Parizu branila tudi naslov olimpijske prvakinje, obiskala največji slovenski plezalni center v Slovenski Bistrici. Kot je ob tem dejala, jo veseli odprtje tako velikega centra, saj Slovenija to potrebuje.

icon-expand Janja Garnbret FOTO: AP

"Veseli me, da se gradijo taki centri po Sloveniji, upam, da bo nastal še kakšen, saj jih Slovenija potrebuje in infrastrukturno na področju plezanja še ni tam, kjer bi lahko bila. Danes sem prvič tukaj in že ob prihodu mi je bilo zelo všeč, saj že od daleč vidiš zunanjo steno," je dejala Janja Garnbret, ki se zaveda, da je za gradnje plezalnih centrov s svojimi športnimi uspehi precej 'kriva' tudi sama. Olimpijska zmagovalka iz Tokia je obdobje od konca prejšnje sezone izkoristila tudi za azijsko turnejo v Hongkongu, Singapurju in Šanghaju, saj ima tam precej oboževalcev in se jim je tako oddolžila zaradi odsotnosti na letošnjih tekmah svetovnega pokala po poškodbi. Ob tem se je že pred časom kvalificirala na olimpijske igre z zmago na svetovnem prvenstvu v Bernu, zato je bila njena odločitev za odhod na Daljni vzhod še lažja.

icon-expand Janja Garnbret po prihodu s svetovnega prvenstva v Bernu FOTO: Aljoša Kravanja

Priprave na novo sezone je začela 3. novembra, pred tem pa se je psihično in fizično spočila. Njena ekipa je za zdaj načrt naredila do prve aprilske tekme svetovnega pokala, vse dotlej pa napoveduje trd trening. "Tekmovala bom nekako tako kot v minuli sezoni pred svetovnim prvenstvom in podobno kot pred igrami v Tokiu. Do prve tekme aprila v Šanghaju bodo na vrsti samo treningi, ki jih bom večinoma opravila na Verdu, nekaj pa tudi v Innsbrucku. Vmes odhajam še na priprave na Japonsko," je načrte pojasnila 24-letnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu in dodala, da je fizično kljub dvema mesecema počitka v precej solidni formi. Kot je ob tem povedala, je poškodba, ki ji je odvzela uvodni del prejšnje sezone, povsem pozabljena, zdi se ji, kot da se je to zgodilo že pred dvema letoma. Pri tem je presenetila z izjavo, da se je pravzaprav spominja celo s pozitivnimi občutki, saj ji je dala veliko. Veliko se je namreč naučila o sebi in o treningu, saj pred tem takšne izkušnje še ni imela.

icon-expand Janja Garnbret FOTO: Tamara Vidmar Photography