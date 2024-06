Janja Garnbret zmagovalka tekme v težavnosti v Innsbrucku

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Garnbret kljub novi zmagi danes ni bila tako prepričljiva, vmes je večkrat počivala, očitno se ji je nekoliko poznala tudi utrujenost z balvanske tekme. Gledalce na dnu plezalne steze je pustila čakati do zadnje sekunde, a v izdihljajih je le priplezala do vrha in zmage.

Garnbret je v finalu slavila pred Japonko Ai Mori , ki je prav tako priplezala do vrha, a se je morala zaradi nekoliko slabših predhodnih uvrstitev zadovoljiti z drugim mestom. Tudi v polfinalu sta bili Japonka in Slovenka poravnani z višino 48+, a je imela Garnbret boljši izid kvalifikacij.

"Kot sem že velikokrat povedala, mi je vsaka zmaga pomembna. Z obema nogama sem na tleh, nič ne jemljem za samoumevno. Vedno moram biti osredotočena in odločena, da zmagam. Občutek je vsakič znova neverjeten," je po zmagi dejala Korošica.

"Seveda je bilo malo taktično, saj sem v bistvu pozabila kakšen prijem je bil, prav tako se ga ne vidi. Tudi prijem v desni roki se mi je zdel nekoliko spolzek in nisem hotela nič tvegati. Tudi pozicija nog se je zdela nekoliko čudna in morala sem pomisliti, kaj storiti," pa je dogajanje in počitek tik pred vrhom opisala nasmejana 25-letnica.

Kot je potrdila, do olimpijskih iger v Parizu, kjer bo branila zlato medaljo, ne bo več nastopila v svetovnem pokalu. Po prihodu v Slovenijo jo čaka nekaj dni počitka in potem trening do Pariza.

Olimpijska prvakinja je prišla že do svoje 45. zmage v svetovnem pokalu in 28. v težavnosti, 17 jih je zbrala na balvanih. Slovenska zvezdnica športnega plezanja je v soboto dobila kvalifikacije in polfinale, pred tem je bila v Innsbrucku najboljša tudi na balvanski preizkušnji v četrtek.

Četverica preostalih slovenskih predstavnic je v težavnosti obstala v polfinalu. Na 12. mestu je končala Jennifer Buckley, Mia Krampl je bila 17., Sara Čopar 18. in Vita Lukan 24. V moškem polfinalu je od Slovencev nastopil Luka Potočar in končal na 13. mestu.

Garnbret je še drugič v tej sezoni slavila v težavnosti, pred tem je bila aprila najboljša v kitajskem Wujiangu. Dve zmagi ima tudi na balvanih, pred Innsbruckom je slavila v kitajskem Keqiau.

Pred ženskim finalom se je odvil tudi moški, v katerem pa ni bilo Slovencev. Zmagal je domačin Jakob Schubert z višino 45 pred Nemcem Alexandrom Megosom (42+) in Britancem Tobyjem Robertsom (41+).