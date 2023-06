Janja Garnbret znova najboljša v kvalifikacijah

Janja Garnbret se je v začetku meseca v Pragi uspešno vrnila v svetovni pokal po poškodbi. Vrnitev v mednarodno tekmovalno areno je potrdila z drugim mestom, prvimi slovenskimi stopničkami v konkurenci svetovnega pokala v tej sezoni. Najuspešnejša slovenska športna plezalka se je vrhunsko odrezala tudi na balvanih v današnjih kvalifikacijah tekme na avstrijskem Tirolskem. V ženski polfinale se je uvrstila z najboljšim dosežkom kvalifikacij v skupini A. Garnbretova je štiri balvanske probleme rešila v svojem slogu v prvem poskusu, pri zadnjem balvanu pa je nepričakovano ostala brez osvojenega vrha, potem ko je takoj osvojila cono. "Tekma v Pragi mi je definitivno dala zagon in motivacijo, da sem videla, da je vse v redu, da sem zelo dobro trenirala kljub poškodbi in da je v bistvu vse na svojem mestu, tako da sem iz Prage potegnila vse dobre stvari in sem zelo motivirana zdaj za tekmo v Innsbrucku," je tik pred tekmo v Innsbrucku dejala Garnbretova, ki je dobro pripravljena tudi na težavnost. "Lani sem v Innsbrucku tekmovala samo v težavnosti, letos bom tekmovala oboje in se zelo veselim, ker je Innsbruck ena iz izmed mojih ljubših tekem. Je pa tudi res, da je konkurenca v Innsbrucku spet velika, ker bo tukaj tudi prva tekma v težavnosti v tej sezoni. Zanima me, kje sem v težavnosti med ostalimi, sem pa zelo zadovoljna s pripravljalnim obdobjem, tako da se veselim," je še povedala. Prvo mesto kvalifikacij na balvanih si deli z ukrajinsko tekmovalko Jevgenijo Kazbekovo, najboljšo v skupini B, ki je pri treh balvanih vrh osvojila v prvem poskusu, rešila pa je tudi druga dva balvana, vsakega v treh poskusih.

Garnbret bo edina Slovenka v današnjem polfinalu. Vita Lukan, Katja Debevec in Julija Kruder so pristala na mestih zunaj polfinala.

V četrtek bodo moške kvalifikacije na balvanih, kjer bodo med 114 tekmovalci po 20 mestih, ki so na voljo v polfinalu, posegali Martin Bergant, Jernej Kruder, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Gregor Vezonik. V četrtek zvečer bo ob 19.30 ženski finale, v petek dopoldne sledi moški balvanski polfinale in zvečer še finale. Moške in ženske kvalifikacije v težavnosti bodo v soboto, v nedeljo pa bodo na sporedu še polfinalne in finalne odločitve v težavnosti. Poleg Potočarja bodo v moških kvalifikacijah težavnosti nastopili še Martin Bergant, Milan Preskar, Gregor Vezonik in Lovro Črep.

V ženskih kvalifikacijah v težavnosti pa so poleg Garnbretove za nastop prijavljene še Sara Čopar, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš.

Potočar in Garnbretova sta lansko sezono končala kot skupna zmagovalca svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.