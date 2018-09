Janja Garnbret o skrivnosti za uspeh: Plezanje je moje življenje

Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju postala prva zmagovalka olimpijske kombinacije, skupaj je na SP osvojila dve zlati in eno srebrno odličje. Tako je aktualna svetovna prvakinja v balvanih in olimpijski kombinaciji ter podprvakinja v težavnosti."Veliko dela in truda vložim v plezanje, treniram pet do šestkrat na teden, tri do štiri ure na dan, včasih tudi po dvakrat na dan. Ni pa pomembno koliko, ampak kako kvalitetno treniraš, najbolj važno pa je, da v tem uživaš. Raje treniram, kot hodim na tekme, plezanje je moje življenje, s tem nikoli ne bom nehala,"pravi Garnbretova.

"To je ljubezen do plezanja, še vedno rada tekmujem, zato mi motivacije ne manjka, tudi ciljev je veliko, vsaka tekma je nova zgodba, nov začetek. Ko sem pri 17 letih postala svetovna prvakinja, sem se posvetila tudi balvanom, kar mi je koristilo tudi pri težavnosti, zato zelo dobro kombiniram oboje," še dodaja svetovna prvakinja.

Slovenski plezalci se bodo domačemu občinstvu predstavili na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki 29. in 30. septembra v Kranju. Motivacije ne manjka najbolj vsestranski športni plezalki na svetu ta hip. Garnbretova si je po Innsbrucku vzela nekaj dni aktivnega počitka, ki ga je preživela skupaj s partnerjem na in zunaj sten Domnom Škoficem, nato pa je znova zagrizla v naporno rutino treningov, saj jo naprej žene velika želja po novih ciljih in zmagah. "Dvakrat sem bila tukaj tretja, zmaga pa je bila nekaj posebnega, ampak rada plezam. Kar naredi Kranj nekaj posebnega je publika, vsi dihajo s tabo."