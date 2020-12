Janja Garnbret: Še vedno imam v mislih OI kot glavni cilj

Ena med prvimi, ki je osvojila olimpijsko normo, je bila športna plezalka Janja Garnbret, ki je že lani na svetovnem prvenstvu na Japonskem z osvojenim naslovom svetovne prvakinje v kombinaciji postala lastnica vstopnice za svoje premierne OI, ki bodo tudi prvenstvene olimpijske igre za športno plezanje. Preložitev iger pa ni zmedla glavne slovenske favoritinje za odličje v Tokiu, ki ostaja osredotočena na veliki cilj. "Tudi na začetku te sezone sem rekla, da so OI glavni del sezone in da gre za vrhunec, ko tudi moram tempirati svojo formo na mesec avgust, ko bi bile OI. Olimpijske igre so bile prestavljene, niso še odpovedane. Še vedno je cilj samo prestavljen in ni odpovedan. Še vedno imam v mislih OI kot glavni cilj, pa četudi bodo naslednje leto," za STA pravi Garnbretova.

Slovensko športno plezanje bo imelo, kot še piše STA, na Japonskem dve predstavnici. Drugo je lani na dodatnih kvalifikacijah osvojila Mia Krampl, ki je bila na SP v težavnostnem plezanju slabša le od izjemne Garnbretove.