Janja Garnbret: Najboljša vseh časov ima svoj film

Janja Garnbret je prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. To se ne bo spremenilo nikoli in po mnenju mnogih je Slovenjgradčanka pri rosnih 22 letih že nesporno najboljša plezalka vseh časov. Njena dolga pot do olimpijskega zlata je ovekovečena v dokumentarnem filmu "The Wall - Climb for Gold".

Predpremiero filma, ki poleg poti Janje Garnbret do prvega nastopa športnih plezalk na olimpijskih igrah v zgodovini, spremlja tudi poti Američanke Brooke Raboutou, Japonke Miho Nonaka in Angležinje Shaune Coxsey, sta si v ljubljanski Cukrarni poleg številnih drugih ogledala tudi legendarni telovadec Miroslav Cerar in smučarski as Jure Košir.

icon-expand Jure Košir in Janja Garnbret FOTO: Chili films

'Filmski ekipi je uspelo odlično ujeti vse težke in lepe trenutke' Film v dobri uri in pol predstavi tako dobre trenutke kot slabe. Vse vpletene so prikazane kot celostne osebe, ki v sebi poleg velikih želja, sreče in neverejetne odločnosti skrivajo tudi veliko dvomov in strahov. Kamere so spremljale tudi težke trenutke, ki v času, ko so bile olimpijske igre prestavljene zaradi pandemije covid-19 niso bili redki.

Kljub temu Garnbretova sodelovanja s filmsko ekipo ni obžalovala: "Navdušena sem bila nad idejo, da bi nas snemalna ekipa spremljala med pripravami, hkrati pa se mi je to zdelo zelo intimno. Sicer sem vajena kamer na tekmovanjih, to pa je vendarle povsem druga stvar. A smo se s puncami zelo hitro navadile, filmski ekipi pa je uspelo odlično ujeti vse težke in lepe trenutke … The Wall zares lepo prikaže, kako dolga je pot treniranja za tak uspeh." Dokumentarni film si bo širša javnost v Slovenij lahko ogledala konec januarja prihodnje leto.

icon-expand Janja Garnbret z mamo Darjo FOTO: Chili films

'Biti najboljši vseh časov je ...' Po ogledu filma je Garnbretova priznala, da so bili trenutki pred nastopom v Tokiu veliko bolj napeti kot kadarkoli prej: "Motivacija je pri meni kar nihala, kar se do tedaj pri meni ni dogajalo. Bili so težki trenutki. Vsi so od mene pričakovali zlato medaljo in dodatno sem si sama postavila pritisk. Najbolj me je bilo strah tega, da ne zmagam in vse razočaram." Film plezalke spremlja skoraj dve leti od kvalifikacij za olimpijske igre do tekme za zlato medaljo v Tokiu. Vseskozi pa kot osrednja osebnost izstopa mlada Slovenjgradčanka, ki kljub številnim dvomom svoje strahove premaga in z zmago v Tokiu zapečati svoj sloves najboljše športne plezalke v zgodovini. Ustvarjalci filma uspehe Garnbretove celo primerjajo z najboljšimi individualnimi športniki vseh časov. "Jaz nisem ravno oseba, ki bi se obremenjevala z besedami drugih. Biti najboljši vseh časov je ... saj občutka ne znam sploh opisati. Po eni strani je to seveda pritisk, ki ga jaz poskušam obrniti v nekaj dobrega. Na nak način me motivira, da ljudje verjamejo vame," je o nazivu najboljše povedala Slovenjgradčanka.

Sezona se ni končala z olimpijskimi igrami Tekmovalno sezono 2021 je v Kranju 4. septembra zaključila s četrtim naslovom zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti. V balvanskem seštevku svetovnega pokala je zasedla drugo mesto. Števec uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu je premaknila na številko 48. Od tega je 31-krat zmagala, 13-krat v balvanskem in 18-krat v težavnostnem plezanju.

icon-expand Veselje zlate Janje Garnbret in srebrne Miho Nonake na olimpijskih igrah FOTO: AP