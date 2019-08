Janja še kar sanja: To je res en neverjeten dan

"Čudovito je, ko imaš v rokah tri zlate kolajne na tem svetovnem prvenstvu,"je bila prva izjava serijske šampionke Janje Garnbret, ki ima pri svojih dvajsetih letih v svoji lasti že šest zlatih kolajn s svetovnih prvenstev. Po devetih tekmovalnih dnevih na umetnih stenah, po katerih so se že kazali znaki utrujenosti, konice prstov pa so bile že dodobra zbrušene, je še vedno ohranila svežino in vedrino: "Moram reči, da sem se res zabavala in uživala skozi celotno prvenstvo."

O torkovem finalu kombinacije pa je dejala: "V hitrosti nisem najbolje začela, tudi na balvanih mi ni šlo po načrtih, ampak sem vseeno v njih uživala. V težavnosti sem pa pokazala tisto, kar sem morala, tako da sem zelo zadovoljna z razpletom. Vedela sem, da je pred mano Ai Mori splezala do vrha smeri. A nisem bila nervozna, želela sem le uživati ter priti čim dlje."

Že z uvrstitvijo v finale do ene od sedmih vozovnic za OI

Tretje zlato na prvenstvu je potrdila z osvojenim vrhom smeri. Svetovna prvakinja si je že z uvrstitvijo v finalni del prvenstva zagotovila eno od sedmih olimpijskih vozovnic, ki so jih podelili na Japonskem. Kot aktualna prvakinja bo prva kandidatka tudi za olimpijsko zlato.

"Če ne uživaš v plezanju in v tekmah, potem delaš nekaj narobe. Mislim, da se je treba smejati in potem tudi vedno dobro plezaš. Vedno govorim, da, če se jaz smejim, bom tudi dobro plezala. V današnjem finalu nisem imela najboljšega starta, ampak izteklo se je pa odlično. Tako, da je to res en neverjeten dan,"je dejala Korošica po podelitvi kolajn, ko so še tretjič v njeno čast na Japonskem zaigrali slovensko himno Zdravljico.

'Vedno rečem, dan ni konec, dokler zares ni konec'

"Za mano je že sanjska sezona na balvanih, da pa sem nato osvojila še tri šampionske naslove, je res neverjetno. Ne bi si mogla želeti boljšega," je bila vesela."Že po težavnosti je vse prišlo za mano, ta pritisk, mentalna in fizična utrujenost. Na današnji finala sem prišla predvsem psihično zelo utrujena. Sem pa uživala do konca. Vedno rečem, da ni konec, dokler ni zares konec. Tako da je res neverjetno, kaj se je danes zgodilo," je trnovo pot do uspeha opisala šampionka vertikale.

"Janja je bila fenomenalna,"je po živčni tekmi dejal selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hrenter pripomnil: "Nihče od Janje ni zahteval, da mora še to zmagati. Je že pred to tekmo naredila dovolj. Hkrati je še Mia Krampl osvojila težavnostno srebro. Res se nam smeje vsem, več od tega preprosto ne gre."

Nova priložnost konec novembra v Toulousu

Mesto med dvajseterico v kombinaciji so si poleg Garnbretove priplezale tudi svetovna podprvakinja v težavnosti Mia Krampl, Vita Lukanin Lučka Rakovec, ki so zasedle 14., 16. in 17. mesto. Na olimpijskih igrah leta 2020 se bo pomerilo 20 tekmovalk oziroma tekmovalcev. Japonci kot gostitelji so imeli dve mesti že vnaprej zagotovljeni. Vsaka država ima lahko v vsaki od konkurenc, ženski in moški, le po dve kvoti.

Nova priložnost za olimpijsko normo bodo dodatne olimpijske kvalifikacije konec novembra v Toulousu v Franciji. Do konca sezone športne plezalce in plezalke čakajo še tri tekme svetovnega pokala v težavnosti, prva naslednja bo konec septembra v Kranju. Garnbretova bo letos lovila svoj še četrti zaporedni naslov skupne zmagovalke v težavnosti in hkrati tudi kombinaciji svetovnega pokala. Pred prvenstvom na Japonskem si je kot prva z neprekinjenim nizom šestih zmag zagotovila svoj premierni naslov zmagovalke svetovnega pokala v balvanskem plezanju.