Janja Šegel do prvega, Neža Klančar pa še do drugega naslova evropske prvakinje

V disciplini 50 metrov delfin je zmagala s časom 26,02. Za 15 stotink je ugnala drugouvrščeno Turkinjo Aleyno Ozkan.

"Z nastopom sem zelo zadovoljna. Še eno zlato odličje, kar sem si tudi želela. Zdaj grem lahko sproščeno na počitnice in potem v novo sezono," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Klančar.

"Še zadnji start sezone in še tretja zlata kolajna v dveh dneh na EP do 23 let. Lahko rečem le, da se je njeno trdo delo obrestovalo in da je pokazala, da je potrebno v športu vztrajati kljub poškodbi in slabim trenutkom. Neža naprej sledi svojim ciljem, ki si jih je zadala," pa je nastop ocenil trener Tomaž Torkar.