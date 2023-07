Janja Šegel in Peter John Stevens v polfinalu

Peter John Stevens je pred nekaj meseci namreč odšel na treninge v Trst in se na novo delo še privaja. Že na 100 metrov prosto je 28-letni plavalec dosegel zanj dober izid, saj se je z 1:01,59 osebnemu rekordu približal na tri desetinke sekunde. "Nisem pričakoval, da bom začel tako hitro. 27,55 je zelo obetaven rezultat za 50 metrov prsno. Na 100 sem se zelo približal osebnemu rekordu, kar botruje dobremu delu zadnjih treh mesecev. Odločitev v marcu, da začnem na novo z italijanskim trenerjem, ki pa ga ni tu, je dobra. Vidim priložnost za naslednje leto," je po prvi tekmi za uradno spletno stran PZS dejal Stevens. " Z dopoldanskim nastopom sem zelo zadovoljen. Uvrstil sem se v polfinale. To je bil cilj. Kvalificiral sem se naprej. Finale je definitivno na vidiku. Mislim, da je dosegljiv. Rezerve imam. Male napake so bile, ampak tako je po navadi v jutranjem nastopu. Zadovoljen sem ," pa je povedal dva dni kasneje po uspešno opravljenem nastopu v svoji paradni disciplini 50 metrov prsno.

"Zadovoljna sem s svojim prvim nastopom in 13. časom. Prisotne je bilo res nekaj treme, ampak bom v popoldanskem plavanju to odmislila in šla v tekmo sproščeno. Želim si odplavati boljši rezultat. Upam, da bom dosegla še kakšno mesto višje. Ampak ja, s prvim nastopom sem zelo zadovoljna," je za uradno spletno stran krovne Zveze dejala druga slovenska polfinalistka Janja Šegel. "Želela sem si več in vem, da sem več tudi sposobna, ampak moj pogled je usmerjen v naslednjo, olimpijsko sezono, ki je najpomembnejša in za katero treniram," pa je bila v izjavi za spletno stran PZS manj zadovoljna Katja Fain.