Janja Šegel kot druga Slovenka v zgodovini premagala mejo ene minute

"S plavanjem sem zadovoljna, saj sem osebni rekord popravila za sekundo. Imam še nekaj rezerve, popoldne pa znova upam na najboljši izid in bomo videli, kam me bo popeljal," je bila vesela Janja Šegel, ki je že v četrtek napovedala dosežek pod minuto. "Stopnjuje formo, pridobila je še en štart, kar je zelo dobro pred 200 m prosto, ki jo čaka jutri," pa je dodal trener Matija Medvešek. Na 200 m prosto je prepričal tudi triglavan Sašo Boškan. Debitant na velikih tekmovanjih je sicer resda osvojil 23. mesto, je pa z 1:46,63 kar za 1,25 sekunde popravil svoj osebni rekord in se na večni slovenski lestvici prebil na tretje mesto, za dolgoletna reprezentanta Petra Mankoča in Martina Baua. "Zelo sem zadovoljen, saj sem odplaval zelo pametno, super sem razdelil moči. Tu je nov osebni rekord, kar je odlično. Gremo dalje," je nastop ocenil Boškan. "Sašo iz nastopa v nastop lepo napreduje. Zdaj je tudi videl, da je zraven najboljših, kar je lepa spodbuda za nadaljnje delo," pa je plavalca dopolnil trener Luka Berdajs. Šeglovo v soboto čaka še nastop na 200 m prosto, ko prav tako načrtuje preboj med najboljših 16. V isti disciplini bosta v soboto nastopili tudi Katja Fain in Daša Tušek.

Sobota bo udarni dan, saj Petra Johna Stevensa in Tjašo Vozel čaka tekma na 50 m prsno, Primoža Pavletiča Šenico na 200 m hrbtno, Boškana pa na 100 m prosto.