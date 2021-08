Janja Šegel z izjemnim dosežkom krenila v sezono ISL

Njen slovenski rekord je s 54,29 kar debelo sekundo slabši in štafetni dosežek z "letečim startom", izjema je prvi plavalec, seveda ne šteje med rekorde. V prid izjemnemu dosežku pa pri Janji Šegel tokrat govori njen reakcijski čas 0,51 sekunde, ki je v najboljšem primeru dve desetinki sekunde hitrejši od siceršnjega. Še več, že dan prej je 20-letna Korošica v štafeti dosegla le dve desetinki sekunde slabši izid, kar priča o izjemni trenutni formi. "S svojimi rezultati sem res zelo zadovoljna, saj po olimpijskih igrah nisem več stopnjevala forme. Vse skupaj je še lepše, ker imamo res dobro ekipo in na koncu smo se veselili tudi zmage na tekmi," je povedala dvakratna olimpijka, ki se na nove razmere še privaja. "Na takšni tekmi je prisoten ekipni duh, ki ga z domačih tekem nisem vajena. Tega doma z izjemo kakšne štafete nikoli nisem čutila, tukaj pa res ves čas navijamo drug za drugega." Zelo vesela je tudi treninga v novem okolju. "Doma sem trenirala več ali manj z mladimi, tukaj pa treniram z elito, tudi z boljšimi plavalkami od sebe, kar mi ponuja dober sparing in seveda daje dodatno motivacijo." Tudi na treningu so razlike velike. "Plavanje je sicer plavanje. A v primerjavi s treningi doma lahko trdim, da tukaj odmorov med vajami skoraj ni." Tudi tekmovanje za ekipne točke je malce drugačno od stalnih individualnih nastopov: "Drugačno je predvsem vzdušje. Seveda pa je v ospredju ob točkah še vedno tudi dosežen čas. Samo z dobrimi časi je moč nabrati tudi veliko točk." Glede na spremenjeno delo na treningih in drug sistem tekmovanj se samo po sebi poraja vprašanje nastopov Šeglove za slovensko reprezentanco. To še letos po lanskih prestavitvah zaradi pandemije covida-19 čakata evropsko in svetovno prvenstvo v kratkih bazenih. "Če bo čas in če bo forma prava, si želim na obe tekmi. Na evropsko prvenstvo zanesljivo, na svetovno prvenstvo pa prav tako, čeprav forme za tja še nimam, a glede na dosežke tukaj, ta ne bi smela biti vprašljiva. Po drugi strani pa je za vse to še prezgodaj. Najprej moram videti, kako bo s tekmami tukaj, kaj bo s formo, treningi .... Nedvomno se bom o tem pogovorila tudi s trenerjem Matijo Medveškom in selektorjem Gorazdom Podržavnikom, a vsaj v tem trenutku je prezgodaj, da bi točno potrdila nastope v sezoni, saj začenjam povsem novo zgodbo."

Da je dobra priprava za velika tekmovanja možna, v ekipi Energy Standard, kjer tekmuje Šeglova, dokazujejo njeni soplavalci Švedinja Sarah Sjoestroem, Južnoafričan Chad Le Clos, Nizozemka Femke Heemskerk, Francoz Florent Manaudou, Rus Kliment Kolesnikov in drugi ... "Za točne cilje je res še prezgodaj. Lahko rečem le, da se privajam, da je vzdušje dobro, da so v ekipi vsi zelo odprti in so me lepo sprejeli. Za ostalo bo treba počakati nekaj tednov," je še dejala slovenska reprezentantka, ki jo že v septembru v Neaplju čakajo še štiri tekme. Tudi te bodo drugačne od slovenskih, saj so ukrepi za zajezitev pandemije v Italiji mnogo strožji od domačih.