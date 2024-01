Jannik Sinner je brez težav domov poslal velikega Novaka Đokovića

"Bila je zelo težka tekma. Čutil sem, da se v prvih dveh nizih ne počuti dobro, in to sem izkoristil. Obračuna sem se veselil in vedno je lepo igrati proti takemu igralcu, saj se lahko veliko naučiš. Že ko sem bil mlajši, sem pri 16, 17 letih starosti z njim treniral in že tam se je začel proces učenja od najboljših igralcev na svetu," je po veliki zmagi dejal Jannik Sinner. To je prvo finale Sinnerja na turnirjih za grand slam in v finalu bo igral proti Alexandru Zverevu ali Danilu Medvedjevu.