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Prvi tenisač ATP lestvice po Pekingu odpovedal tudi udeležbo na mastersu v Šanghaju

Šanghaj, 03. 10. 2026 15.41 pred 10 urami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Jannik Sinner

Po poškodbi kolena je prvi tenisač lestvice ATP Jannik Sinner potrdil, da ga ne bo na turnirju v Šanghaju. Njegova daljša odsotnost z igrišč odpira vrata Aleksandru Zverevu v boju za prvo mesto na svetovni teniški jakostni lestvici.

"Žal ne bom mogel igrati na turnirju v Šanghaju, kot sem upal," Sinner zapisal na svojem Instagram profilu. Italijan, ki se je konec septembra umaknil s turnirja v Pekingu, kjer je bil branilec naslova, ni podal nadaljnjih pojasnil za svojo odpoved.

Jannik Sinner
Jannik Sinner
FOTO: Profimedia

Po poročanju italijanskega tiska se je 25-letnik v petek v Lyonu posvetoval z Bertrandom Sonnery-Cottetom, specialistom za poškodbe kolena, ki je pred kratkim operiral tudi francoskega nogometnega reprezentanta Khephrena Thurama iz torinskega Juventusa.

Sinnerjeva daljša odsotnost povečuje možnosti Nemca Aleksandra Zvereva, da do konca leta prvič doseže vrh lestvice ATP. Trenutno je med najboljšima igralcema na svetovni lestvici 1370 točk razlike.

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