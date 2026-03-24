Jannik Sinner podrl rekord Novaka Đokovića

Miami, 24. 03. 2026 10.53 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Jannik Sinner

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na močnem turnirju ATP 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,18 milijona evrov postavil nov rekord po številu zaporedno dobljenih nizov, ki ga je podaljšal na 26. Sinner je v tretjem krogu premagal Francoza Corentina Mouteta po uri in 12 minutah s 6:4 in 6:1.

Jannik Sinner je svojo zmagovito pot 26 dobljenih nizov začel lanskega novembra na mastersu v Parizu. Svojo suverenost brez oddanega niza je nato nadaljeval tudi na mastersu, ki se je pred kratkim končal v ameriškem Indian Wellsu, kjer je v finalu z rezultatom 7:6 in 7:6 premagal Rusa Daniila Medvedjeva. Ponoči pa je Južni Tirolec po zmagi v drugem krogu nad Bosancem Damirjem Džumhurjem (6:3, 6:3) v tretjem krogu brez kakršnih koli večjih težav premagal še Francoza Corentina Mouteta s 6:4 in 6:1 ter s tem prišel do svojega že 26. zaporednega dobljenega niza na mastersih serije 1000.

Jannik Sinner je prišel do svojega že 26. zaporedno osvojenega niza na turnirjih serije ATP 1000
FOTO: Profimedia

Do sedaj je bil rekorder po številu zaporedno dobljenih nizov na turnirjih ATP serije 1000 srbski teniški as Novak Đoković, ki mu je leta 2016 med Indian Wellsom in Monte Carlom uspelo priti do 24 zaporedno dobljenih nizov.

Drugi igralec na moški svetovni jakostni lestvici se bo danes zvečer ob 21. uri v osmini finala pomeril z Američanom Alexom Michelsenom.

V ženskem delu turnirja je branilka naslova in prva igralka na svetu Arina Sabalenka premagala Kitajko Zheng Qinwen s 6:3 in 6:4. Belorusinjo v četrtfinalu čaka Američanka Hailey Baptiste, ki je Latvijko Jeleno Ostapenko v osmini finala ugnala v dveh nizih s 6:3 in 6:4.

jannik sinner tenis miami atp novak đoković

