Japonci in Hrvati do druge zmage v pokalu ATP

V Brisbanu v skupini A, kjer igrata še Srbija in Francija, so Južnoafričani dobili vse tri dvoboje. Posamična dvoboja sta zmagala Lloyd Harrisin Kevin Anderson, ki sta bila boljša od Nicolasa Jarryjaoziroma Cristiana Garina. Harris je zmagal s 6 : 4 in 6 : 4, Anderson pa s 6 : 0 in 6 : 3. Dvoboj dvojic sta proti Garinu in Jarryju dobila Raven Klaasenin Ruan Roelofsez 1 : 6, 6 : 3 in 10 : 7.

V Perthu so Japonci, kljub temu da igrajo brez svojih prvih dveh igralcev Keija Nišikorija in Jasutake Učijamaja, še drugič zmagali. Go Soedaje Aleksandra Metrevelijapremagal s 4 : 6, 6 : 3 in 6 : 2, Jošihito Nišiokapa Nikoloza Basilašvilijas 6 : 2 in 6 : 3. Gruzijca Aleksandre Bakšiin Zura Tkemaladzesta potem dobila dvoboj dvojic proti japonski navezi Ben McLachlan/Tošihide Macui s 6 : 2 in 6 : 4. V skupini B igrata še Španija in Urugvaj.

V avstralski prestolnici je Hrvaška po Avstriji premagala Poljsko. Marin Čilićje Hrvaški prinesel točko iz posamičnega dvoboja, ki ga je proti Kacperju Zukudobil s 7 : 6 (8) in 6 : 4. Potem je Poljak Hubert Hurkacz s 6 : 2 in 6 : 2 ugnal Borno Čorića, hrvaško zmago pa sta med dvojicami potrdila Ivan Dodigin Nikola Mektić, ki sta s 6 : 2 in 6 : 1 premagala poljsko navezo Hurkacz/Lubasz Kubot. V skupini E je še Argentina.

Izidi pokala ATP, četrti dan:

- Brisbane (skupina A):

JAR ‒ Čile 3:0

Lloyd Harris (JAR) ‒ Nicolas Jarry (Čil) 6:4, 6:4;

Kevin Anderson (JAR) ‒ Cristian Garin (Čil) 6:0, 6:3;

Raven Klaasen/Ruan Roelofse (JAR) ‒ Cristian Garin/Nicolas Jarry (Čil) 1:6, 6:3, 10:7;

- Perth (skupina B):

Japonska ‒ Gruzija 2:1

Go Soeda (Jap) ‒ Aleksandre Metreveli (Gru) 4:6, 6:3, 6:2;

Jošihito Nišioka(Jap) ‒ Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:2, 6:3;

Aleksandre Bakši/Zura Tkemaladze (Gru) ‒ Ben McLachlan/Tošihide Macui (Jap) 6:2, 6:4;

- Sydney (skupina E):

Hrvaška ‒ Poljska 2:1

Marin Čilić (Hrv) ‒ Kacper Zuk (Pol) 7:6 (8), 6:4;

Hubert Hurkacz (Pol) ‒ Borna Čorić (Hrv) 6:2, 6:2;

Ivan Dodig/Nikola Mektić (Hrv) ‒ Hubert Hurkacz/Lubasz Kubot (Pol) 6:2, 6:1.