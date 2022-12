Japonci razred zase, Dragić izgubil v prvem krogu

Hyoga Ota je svojo kakovost vnovič potrdil, ko je na poti do finala ugnal tudi aktualnega olimpijskega prvaka Čeha Lukaša Krpaleka. Njegov tekmec v finalu bo rojak Kokoro Kageura. Sezona v judu se s tekmo v Tokiu počasi preveša v končnico. Od velikih tekem je na sporedu le še zaključni masters sezone v Jeruzalemu.

Med Slovenci so za tekmo, ki bo na sporedu med 20. in 22. decembrom, prijavljeni Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Andreja Leški, Anka Pogačnik in Patricija Brolih med dekleti ter Martin Hojak, Enej Marinič in Vito Dragić v moški konkurenci.